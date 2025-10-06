La mujer de Pedro Sánchez solicita información de las mujeres del resto de los jefes de Estado que han habido en España

Begoña Gómez planta por segunda vez al juez Peinado tras abocar todo el caso a un jurado popular: envía a su abogado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado, que le imputa malversación porque la asesora que le contrató Moncloa la ayudaba también con sus asuntos privados, que reclame a Presidencia del Gobierno "todos los antecedentes" que haya sobre personas que asistieron a los cónyuges de anteriores jefes del Ejecutivo.

En un escrito, el abogado Antonio Camacho, que ejerce la defensa de Gómez, solicita que "se oficie a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno para que informe sobre todos los antecedentes que le consten con relación al nombramiento de asistentes al cónyuge del presidente del Gobierno con la delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo".

Con esta petición, Begoña Gómez pide datos sobre los límites de su trabajo y las funciones reales que realizaron Amparo Yllana, esposa de Adolfo Suarez; Pilar Ibañez, de Leopoldo Calvo Sotelo; Carmen Romero, la que fue mujer de Felipe Gonzalez; Ana Botella, de José María Aznar; Sonsoles Espinosa, de Jose Luis Rodriguez Zapatero; y Elvira Fernández, mujer de Mariano Rajoy.

La defensa da este paso horas antes de que tenga que acudir a una nueva comparecencia en el Juzgado de Instrucción Número 41 para que Peinado informe a las partes de que, si finalmente el caso llega a juicio por el resto de delitos que le atribuye, lo hará un jurado popular.

En un principio, el juez lo acordó para el delito de malversación, que imputa a Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, en una pieza separada y celebró esta misma comparecencia el pasado 27 de septiembre.

Pero finalmente decidió transformar todas las actuaciones, también la pieza principal, para que siga por los cauces del tribunal del jurado en lo tocante a los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.