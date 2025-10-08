Óscar Puente se compromete a someter el proyecto a un proceso especialmente intenso

Puente asegura que las bonificaciones al transporte "están para quedarse", pero advierte cambios porque son "un poco indiscriminadas"

Compartir







El Congreso de los Diputados aprueba el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible con 174 votos a favor, 170 en contra y la abstención de cuatro diputados de Podemos. La formación morada ya amenazó con votar en contra si el Gobierno no paralizaba las ampliaciones del Puerto de Valencia y el aeropuerto de El Prat.

"Para que Podemos hoy no tumbe una ley insuficiente les exigimos aquí y ahora un compromiso claro, y claro es por escrito, de que no habrá ampliación del aeropuerto de El Prat", ha advertido el portavoz del partido en el Congreso, Javier Sánchez Serna, durante el debate que se ha llevado a cabo en el pleno del Congreso.

PUEDE INTERESARTE Óscar Puente anuncia la licitación de los primeros proyectos de la línea de alta velocidad para conectar Huelva y Sevilla en 25 minutos

Los 174 votos a favor han sido del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria; el exministro socialista integrado en el Grupo Mixto, José Luis Ábalos, y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó. Y en contra han estado PP, Vox y UPN.

Se paralizan las obras de El Prat hasta 2031

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha emitido un comunicado en el que se compromete a someter el proyecto a un proceso especialmente intenso. Podemos ha subrayado que se ha acordado paralizar las obras de la ampliación de El Prat hasta, al menos, 2031. Así, El Prat no se incluirá en el DORA III, es decir, en el documento que aborda la regularización de las infraestructuras aeroportuarias desde 2026 hasta 2031, según Europa Press.

La formación morada recalca que el Ministerio de Transportes estará obligado a elaborar un informe para que cualquier proyecto relacionado con El Prat cumpla con los objetivos de reducción de emisiones de la Directiva europea Fit for 55. Un documento que subraya una reducción de emisiones del 55% para 2030 y la neutralidad climática para 2050.