Feijóo anuncia que citarán a Sánchez en octubre en la comisión del caso Koldo del Senado

Cara a cara de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Congreso tras el informe de la UCO sobre "chistorras","soles" y "lechugas"

MadridPedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han vuelto a verse las caras este miércoles en el Congreso de los Diputados y de nuevo han sido los protagonistas del alboroto causado entre la mitad del hemiciclo.

El líder del PP en su turno de palabra ha anunciado que el Grupo Popular citará este mes de octubre al jefe del Ejecutivo, en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado.

"Y le digo dos cosas: Primera, le resultará muy difícil, pero está obligado a decir la verdad. Y segunda, usted es el máximo responsable de todo. Usted está tan pringado como ellos", ha espetado Feijóo a Sánchez. Tras sus palabras todos los populares se han puesto de pie para aplaudir a su líder.

En su réplica, Sánchez le ha contestado con un “ánimo, Alberto”, una respuesta que ha levantado las risas entre la bancada socialista.