El hacker estaba siendo investigado por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional

La Policía investiga una nueva filtración de datos de Pedro Sánchez, ministros y del CNI

Compartir







Detienen a dos menores de edad por la filtración de datos sensibles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de ministros como Margarita Robles o José Manuel Albares. La Audiencia Nacional abrió una investigación bajo secreto, el 22 de septiembre, por la filtración que reivindicó un hacker llamado ‘N4TOX’.

El hacker estaba siendo investigado por la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional. El objetivo era localizar al autor o autores que estaban detrás de ese alias. Hoy, los agentes han detenido a dos menores de edad en Cataluña y Albacete, según Europa Press.

Ambos jóvenes han sido detenidos en Las Palmas

Los dos jóvenes menores de 20 años han sido arrestados en Las Palmas en el marco de la investigación que el Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional había declarado secreta por afectar al mandatario español y a personalidades del Gobierno.

En el caso de Pedro Sánchez, los hackers difundieron su DNI, fecha de nacimiento y dirección de su casa. Pero no su número de teléfono como sí había pasado con otras personas. Entre el resto de afectados estaban los ministros María Jesús Montero, Félix Bolaños o Fernando Grande-Marlaska, así como la presidenta del Congreso, Francina Armengol, o el del Senado, Pedro Rollán.

PUEDE INTERESARTE Publican los datos personales de siete ministros y otros dirigentes del PP en un chat con 92.000 seguidores

La Comisaría General de Información y del CNI analizaron la filtración de un documento de 500 páginas y su posterior difusión en Telegram y la dark web para encontrar a los autores de la filtración.