La CNMC aprueba cambios urgentes en el sistema eléctrico para prevenir apagones

Alberto Rosa 20 OCT 2025 - 19:58h.

Red Eléctrica afirma que las variaciones de tensión detectadas en las últimas semanas no tenían ningún riesgo

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado la modificación temporal de varios procedimientos del sistema eléctrico que había solicitado Red Eléctrica para reforzar la seguridad del suministro.

Según ha informado este lunes el organismo, estos cambios tendrán una vigencia temporal con el objetivo de incrementar las herramientas del operador del sistema para reforzar la seguridad del suministro en caso de producirse variaciones bruscas de tensión.

Tal y como recoge Europa Press, estos cambios tendrán una vigencia temporal que se extiende de 30 días a tres meses con el objetivo de incrementar las herramientas del operador del sistema (Red Eléctrica de España) para reforzar la seguridad del suministro en caso de producirse variaciones bruscas de tensión, explica el organismo en un comunicado.

Posibles medidas adicionales

Tras el análisis de los comentarios formulados por los actores consultados, la CNMC ha aprobado algunas de las medidas propuestas por el operador del sistema con ciertos ajustes en el texto para limitar su posible impacto. Esta modificación tendrá implicaciones en los procedimientos de operación P.O. 3.1 Proceso de Programación, P.O. 3.2 Restricciones Técnicas y P.O. 7.2 Regulación Secundaria.

La CNMC pondrá en marcha un plan de trabajo para abordar medidas adicionales, si fuesen necesarias, promoviendo un análisis conjunto con los distintos sujetos y operadores del sistema, con el fin de reforzar la coordinación en el contexto actual del sistema eléctrico. El organismo que preside Cani Fernández supervisará "de manera continuada" el impacto de las medidas sobre el buen funcionamiento del mercado de electricidad.

Con fecha 7 de octubre tuvo entrada en la CNMC un escrito del operador del sistema por el que solicitaba a la Comisión la introducción de modificaciones urgentes en varios procedimientos de operación eléctricos. El operador del sistema ponía de manifiesto en su escrito la importancia de que fueran implementados los cambios propuestos con el fin de reducir las variaciones bruscas de tensión.