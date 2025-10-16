Concha Sánchez ha insistido en que en ningún momento han hablado de riesgo ni inminente ni generalizado

Las eléctricas muestran su preocupación ante las "imprecisiones u omisiones" detectadas en el informe sobre el apagón general

La directora general de Operación de Red Eléctrica, Concha Sánchez, ha afirmado que las variaciones de tensión detectadas en las últimas semanas “no tenían riesgo porque no estaban ni cerca de los valores umbrales”. Pero ha reconocido que eran lo “suficientemente bruscas” para que se identificasen como un comportamiento no deseable, según EFE.

Sánchez ha insistido en la comisión del Senado, que investiga el apagón del pasado 28 de abril, en que “en ningún momento han hablado de riesgo ni inminente ni generalizado”.

Concha Sánchez llama a la tranquilidad

La directora general de Operación de Red Eléctrica ha aclarado la situación que llevó al operador a sugerir modificaciones temporales: "Trasladamos que se habían detectado variaciones de tensión que son de naturaleza distinta a las que venían produciéndose en otros momentos, y que por ese motivo tomábamos medidas para que no se incrementasen y pusieran en riesgo el sistema".

"La falta de previsión que supuestamente alegan que fue la causa de ese incidente les puedo asegurar que no fue tal. Toda la programación que se realizó para el día 28 de abril desde el día anterior y las adaptaciones posterior, cumplían todos los criterios y cubrían todas las contingencias que están establecidas en normativa de seguridad del sistema eléctrico", ha destacado.

Sánchez señala que no manifestó un riesgo de apagón

Sánchez ha asegurado que no ha manifestado un riesgo de apagón sino que trasladó al regulador que se habían detectado "unas variaciones de tensión que son de naturaleza absolutamente distinta a las que venían produciéndose en otros momentos". Esto obligó a la CNMC a lanzar de urgencia el trámite de información pública sobre la propuesta de resolución por la que se modifican temporalmente varios procedimientos de operación eléctricos.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha cerrado la audiencia pública de la propuesta de modificación temporal de varios procedimientos de operación del sistema eléctrico que se abrió tras detectar variaciones bruscas de tensión.