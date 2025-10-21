Adriana Pérez 21 OCT 2025 - 21:38h.

Informativos Telecinco ha tenido acceso al sumario en el que constan las denuncias de dos fiscales

El fiscal Ignacio Stampa dice que en la reunión con Leire Díez le dijeron que Sánchez ordenó "limpiar" tras el caso Begoña Gómez

Compartir







Hay novedades en el caso Leire Díez, la exconcejala socialista que ocupó altos cargos en empresas públicas y a la que se conoció a través de unas grabaciones. La Fiscalía le acusa de dirigir una trama para desacreditar a los jefes de la UCO. Los mismos que investigaban los casos que más afectan al Gobierno. Díez se hizo después muy popular, visitando los platós de televisión. Según ella no trabaja para el PSOE, dice que todo formaba parte de un trabajo periodístico.

Díez se rodeaba de varias figuras, como el empresario Javier Pérez Dolset, que se presentaba como una víctima de una trama policial y judicial contra él, que le llevó a prisión en el pasado. Lo que se ha sabido hoy es que Dolset y Leire Díez no solo han estado husmeando en asuntos relacionados con la UCO. Aparecen en otros capítulos de alto voltaje político como OPA del BBVA al Sabadell hasta otros enredos relacionados con fiscales muy destacados.

Lo desvela el sumario del caso al que Informativos Telecinco ha tenido acceso en las últimas horas. La Fiscalía cree que Leire Díez lideró a Pérez Dolset y a un periodista que se coordinaron para desacreditar a investigadores de la Guardia Civil y a personas relevantes de la fiscalía.

Dolset y Díez niegan los sobornos

A la conocida como la fontanera; Leire Díez; la fiscalía le atribuye el "liderazgo" de un "plan delictivo" que buscaba desacreditar a los jefes de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción para así "anular o malbaratar" investigaciones hacia políticos y empresarios.

El juez ha citado a todos los protagonistas de la causa para el próximo 11 de noviembre. Informativos Telecinco ha tenido acceso al sumario en el que constan las denuncias de dos fiscales. José Grinda, uno de ellos, relató un encuentro con un periodista, ahora también imputado en la causa. Asegura que le ofreció un soborno en nombre de Leire. Le pedía que tumbase causas y diese información comprometida de su jefe, Luzón.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El otro fiscal que denunció, Ignacio Stampa, relata un encuentro similar. Él se reunió personalmente con Díez y Dolset. Stampa asegura que le dijeron que Pedro Sánchez "había dado la orden de limpiar, sin límite". Algo que ahora el empresario Dolset ha desmentido en Mediaset. Dice que ni conocen a Pedro Sánchez ni seguían sus órdenes.

Otro episodio los sitúa en el intento de frenar la OPA del BBVA a Sabadell. Algunos medios les acusan de ofrecer a la entidad catalana información sensible del BBVA a cambio de un millón de euros, que también niega tajantemente Díez. Tanto Sabadell como Dolset y Leire reconocen encuentros y conversaciones, pero niegan rotundamente que fuese a cambio de dinero.