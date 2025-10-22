Las eléctricas han valorado positivamente los avances introducidos por la CNMC para adaptar la metodología al proyecto de real decreto sobre planes de inversión

La CNMC aprueba cambios urgentes en el sistema eléctrico para prevenir apagones

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha presentado un documento de alegaciones destinado a contribuir a la definición de un "modelo retributivo sólido, estable y coherente" con los objetivos de la transición energética, coincidiendo con el cierre del segundo trámite de audiencia pública abierto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la propuesta de metodología retributiva de la actividad de distribución eléctrica, según ha informado la patronal en un comunicado.

Las eléctricas han valorado positivamente los avances introducidos por la CNMC para adaptar la metodología al proyecto de real decreto sobre los planes de inversión de las redes de transporte y distribución.

Sin embargo, advierte de que persisten "deficiencias estructurales" que podrían comprometer la viabilidad de proyectos estratégicos de red, incluso cuando estén planificados o autorizados por el propio Ministerio para la Transición Ecológica.

"Debe alinearse con la planificación"

Ante esta cuestión, la asociación insiste en que el nuevo marco retributivo "debe alinearse con la planificación estatal, garantizar la recuperación íntegra de las inversiones eficientes y proporcionar la estabilidad regulatoria necesaria para movilizar las inversiones que demanda la electrificación", tres requisitos que considera "esenciales" para asegurar el éxito del proceso de descarbonización.

Las alegaciones presentadas se articulan en tres bloques. En materia de gastos operativos (Opex), Aelec propone evitar la superposición de mecanismos de eficiencia y aboga por la previa de parámetros que aporten certidumbre al modelo.

En cuanto a los gastos de capital (Capex), plantea elevar el nivel de inversión sostenible al 100% del límite legal y revisar el parámetro K conforme a los costes reales de red. Además, en el apartado técnico y normativo, la asociación sugiere la creación de un grupo de trabajo destinado a definir criterios homogéneos para el cálculo y auditoría de la potencia adscrita.

Con estas aportaciones, Aelec reafirma su compromiso con un modelo regulatorio equilibrado y predecible, capaz de garantizar la modernización de las redes eléctricas, la integración de energías renovables y el avance de la electrificación en España. La organización agrupa a grandes empresas del sector como EDP, Endesa e Iberdrola, así como a socios tecnológicos como IBM, Minsait, NetOn Power y Atlantica Sustainable Infrastructure.