José Manuel Soria López fue ministro de Industria, Energía y Turismo con el PP

El hijo del exministro habría sido detenido por un por presunto maltrato a su pareja

MadridEl hijo del exministro del Partido Popular José Manuel Soria López ha sido detenido por presunto maltrato a su pareja, según ha adelantado el Programa de Ana Rosa.

Manuel se encuentra en el calabozo de las dependencias policiales de la comisaría del distrito centro de Madrid acusado de maltrato a su pareja.

En las próximas horas pasará a disposición judicial y por el momento se desconoce si habrá medidas cautelares.

La detención se produjo en la mañana del miércoles en el centro de Madrid.