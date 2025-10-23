Zoe Armenteros 23 OCT 2025 - 12:52h.

“Estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y compromisos”, responde Sánchez desde Bruselas

Donald Trump insiste en castigar a España en la OTAN por el gasto militar: "El problema se podría resolver muy fácilmente"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a la última crítica Donald Trump, que lo ha convertido en una diana recurrente por el gasto español en defensa. El jefe del Ejecutivo ha asegurado que el mandatario estadounidense "sabe que España está cumpliendo"; no sólo cumple con sus obligaciones y capacidades hoy sino también con "los incumplimientos" de anteriores ejecutivos del PP.

Sánchez ha respondido directamente a los comentarios de Trump que ha acusado a España de no "jugar en equipo" al no dedicar el 5% el PIB a la inversión militar como el resto de Aliados de la OTAN, un reclamo que el republicano ha hecho otras tres veces anteriores.

El presidente de España, a su llegada a la reunión del Consejo Europeo que se celebra en Bruselas, ha asegurado que "el presidente Trump sabe que, desde que yo soy presidente del Gobierno de España, no solamente estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y nuestras capacidades hoy, sino que además hemos cumplido con incumplimientos de otras administraciones", ha asegurado aludiendo a los compromisos adquiridos por su antecesor en La Moncloa, Mariano Rajoy.

El jefe del Ejecutivo ha recordado que el PP se comprometió en 2014 a destinar un 2 % del PIB en defensa y cuando Sánchez llegó al poder, en 2018, se encontró "una España que sólo dedicaba el 0,9 % del PIB" a esta materia.

Trump y los mensajes a Sánchez para que aumente el gasto militar en la OTAN

El presidente de Estados Unidos parece obsesionado con el tema España y la aportación a las arcas de la Alianza Atlántica. El republicano exige alcanzar una inversión en Defensa del 5% del PIB, compromiso alcanzado por los socios de la OTAN en la última cumbre, celebrada en junio en La Haya.

Donald Trump, en la última semana, ha lanzado varios mensajes a España con amenazas veladas con aranceles o instando a que otros nos castiguen. El último ataque ha sido ante el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, este miércoles, ante el que insistió con el tema del gasto militar de nuestro país e instándole "resolver el problema español muy fácilmente. Creo que podrías".

El pasado 17 de octubre dijo que no había sido "leal" con la OTAN y debería recibir una "reprimenda", sugirió ante el presidente de Argentina, pero unos días antes amenazó con imponer aranceles a España por no gastar lo suficiente en defensa.