Zelenski viaja a España la próxima semana y será recibido por Sánchez el martes

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, visitará oficialmente España el próximo martes, 18 de noviembre, y será recibido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por la tarde, según han confirmado fuentes gubernamentale, en la que será la segunda vez que el mandatario internacional esté en Madrid tras el inicio de la invasión rusa.

También ese mismo día tiene previsto un acto en el Congreso de los Diputados al que acudirán la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán. Zelenski acudirá al Salón de Pasos Perdidos del Palacio de las Cortes, en un acto programado a las 09:30 horas en el que será atendido por las autoridades.

Previamente, el Palacio del Elíseo había informado de que Zelenski visitará París este lunes para reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron.

Zelenski tenía previsto realizar un viaje a España en abril de este año que tuvo que suspender para asistir al funeral del Papa Francisco en Ciudad del Vaticano.

En su primer visita a España, Zelenski firmó con Sánchez en el Palacio de Moncloa un acuerdo bilateral de seguridad y defensa que se extendió a ámbitos como la asistencia humanitaria, la reconstrucción del país y "la búsqueda de una paz justa y duradera basada en el derecho internacional". Asimismo, los Reyes de España organizaron un almuerzo de honor con el mandatario internacional en el Palacio Real.

Tras el inicio de la guerra, el mandatario ucraniano también intervino en una Pleno extraordinario del Congreso en abril de 2022 por videoconferencia, pero no fue hasta mayo de 2024 cuando acudió presencialmente a la Carrera de San Jerónimo, en el curso de una visita de estado.