Uno de cada cinco españoles valora positivamente la dictadura y el 17% de los jóvenes cree que la actual democracia es peor

¿Qué saben los jóvenes sobre la guerra civil española y la dictadura de Franco?

Este 20 de noviembre se cumplen 50 años de la muerte de Franco. Ha pasado medio siglo desde el histórico anuncio que realizó el entonces presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro. La efeméride llega en medio de una creciente afinidad sobre el papel del dictador. Francisco Franco falleció a las 4:58 de la madrugada de 1975 en el Hospital La Paz.

Franco ingresó el 12 de octubre de 1975 por una gripe que le acarreó numerosas intervenciones. Incluso llegaron a quitarle parte del estómago. Finalmente fue una peritonitis aguda lo que le provocó un fallo multiorgánico y con él la muerte, informa Víctor Pozo.

“Españoles, Franco ha muerto”. Cuatro palabras pusieron en vilo a todos los hogares aquel 20 de noviembre de 1975. Por unas preocupaciones o por otras. Para Arias Navarro, seguramente aquel fue el trago de agua más largo de su vida.

El funeral de Estado se inició en la Plaza de Oriente ante miles de personas. y que finalizó en el Valle de Cuelgamueros, -entonces Valle de los Caídos- ante su inquebrantable poso, el del futuro rey, Juan Carlos I.

50 años han pasado del día que abrió la puerta a la transición y posteriormente, a la democracia, con las primeras elecciones desde 1936.

Qué ha cambiado en España desde la muerte de Franco

En el 78 se aprobó la actual Constitución y se estableció la organización territorial del estado. Con la derogación de leyes heredadas del régimen se avanzó en derechos sociales y llegó el aperturismo al exterior, un punto de inflexión en estos 50 años sin Franco, en los que han pasado centenares de hitos.

Otro rey ocupó la jefatura del estado. Se rompió el bipartidismo y hasta se exhumó el cuerpo del dictador del Valle de Cuelgamuros.

Para llegar hasta hoy: donde uno de cada cinco españoles, según el CIS, valora positivamente la dictadura.

Dato que se repite entre los jóvenes. El 17% cree que la democracia actual es peor que los casi 40 años con Franco en el poder.