Robles declara su "total y absoluta confianza" en el Tribunal Supremo tras la sentencia al fiscal general

Cree que esta confianza es "una obligación" en un Estado de Derecho. Si no, "la democracia no funciona"

El Tribunal Supremo condena al fiscal general por el correo del novio de Isabel Díaz Ayuso y por la nota de prensa

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha declarado este martes su "total y absoluta confianza" en el Tribunal Supremo, después de la publicación de la sentencia contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, que considera probada la revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso.

En concreto, el Supremo dice que García Ortiz "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión e un delito" y que la revelación de secretos se produjo tanto por la filtración del 'email' como por la publicación de la nota de prensa.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, Robles ha destacado que la sentencia es resultado de cinco votos frente a dos y cree que debería haberse publicado antes, habida cuenta de que el fallo en contra del ex fiscal se conoce desde finales de noviembre.

No obstante, la ministra, que antes fue magistrada del Supremo, ha insistido en su confianza "plena" en los tribunales y en las instituciones, y cree que esta confianza es "una obligación" en un Estado de Derecho. Si no, "la democracia no funciona", considera.

Patxi López opina que la sentencia de García Ortiz "no hay por dónde cogerla":

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este martes que la sentencia condenatoria contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "no hay por dónde cogerla" y "no tiene cabida en un Estado de derecho".

En respuesta a los periodistas en los pasillos del Congreso, López ha reconocido que no le ha dado tiempo a leer el contenido de este fallo judicial, que se ha dado a conocer hoy, pero lo que le trasladan es que el juez apunta que "el fiscal o su entorno fueron los que hicieron la filtración", algo que ha calificado de "tremendo".