DiCaprio se ha convertido en uno de los actores más virales de Hollywood, especialmente durante las entregas de premios, generando todo tipo de momentos icónicos

La comentada reacción de Timothée Chalamet tras perder el Premio Oscar 2026 a Mejor Actor

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La 98ª edición de los premios de la Academia, celebrada este pasado 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles y presentada por Conan O'Brien, ha estado marcada por varios momentos espontáneos que se han hecho virales, demostrando que, además de premiar el cine, también es una fábrica de momentos virales. Y si hay un rostro que parece destinado a protagonizar memes año tras año es Leonardo DiCaprio.

El actor estadounidense ha vuelto a convertirse en tendencia mundial tras protagonizar uno de los momentos más comentados de la ceremonia, que -al igual que la reacción de Timothée Chalamet tras perder el galardón a Mejor Actor- en cuestión de minutos se ha viralizado en las redes sociales.

El momento viral

Todo ha ocurrido cuando O'Brien, conocido por su estilo irónico, decidió bromear sobre la larga historia de memes protagonizados por el actor.

"El rey de los memes. Es el rey de los memes. Leo, hagamos uno nuevo ahora mismo: dame esa cara de cuando no estás para nada de acuerdo con lo que estás oyendo", indicó el comediante en plena gala.

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Durante el monólogo, las cámaras enfocaron directamente al protagonista de 'El lobo de Wall Street', y su reacción ha sido de lo más llamativa: entre risas y algo de resignación, aceptó el reto de crear en directo un nuevo gesto que se sumara a los anteriores: DiCaprio hizo una simple mueca que ya se ha convertido en tendencia en X, Instagram y TikTok.

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"Ha sido el meme principal durante una década", "Leyenda", "Conan siempre convierte a Leo en un fenómeno viral", "Leo estaba sentado allí sabiendo que esto iba a estar en todos los chats grupales de Estados Unidos para la mañana", "El rey de los memes", "Leo hizo su magia", "Demasiado gracioso", han espetado numerosos usuarios en las redes sociales.

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Y es que DiCaprio se ha convertido en uno de los actores más virales de Hollywood, especialmente durante las entregas de premios, generando todo tipo de momentos icónicos.

Entre los más recordados está su reacción en los Globos de Oro 2026, su imagen sujetando una copa en 'El gran Gatsby', así como los memes surgidos tras sus múltiples nominaciones al Oscar antes de conseguir finalmente la estatuilla en 2016 por 'El renacido'. Este historial ha hecho que incluso los propios presentadores jueguen con esa fama.

El actor ha asistido a los Oscar 2026 acompañado por primera vez por la modelo italiana Vittoria Ceretti, con quien mantiene una relación desde 2023.

Aunque no desfilaron juntos por la alfombra roja, sí se dejaron ver juntos durante la gala, algo poco habitual en la vida de DiCaprio, que suele mantener su vida privada alejada de los focos.