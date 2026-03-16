Michael B. Jordan se ha llevado la estatuilla a Mejor Actor por 'Los pecadores', mientras que Jessie Buckley se ha convertido en Mejor Actriz por 'Hamnet'

Michael B. Jordan, más allá de los Oscar 2026: su historial amoroso, sus polémicas y su profesión antes de ser actor

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La ciudad de Los Ángeles ha vuelto a acoger la ceremonia de los Premios Oscar 2026, situando al cine una vez más en el centro del mundo cultural. La Academia ha distinguido a algunas películas que ya partían como favoritas, como 'Una batalla tras otra', que se ha impuesto con seis galardones, y que ya concentraban gran parte de la atención de la crítica.

Algunos films llegaban a la gala con una lista de nominaciones y con grandes expectativas sobre cuántas estatuillas podrían conseguir, cumpliendo los pronósticos y logrando imponerse en las categorías más importantes, y otros, simplemente, han dado la sorpresa.

La estatuilla a Mejor corto de acción real ha protagonizado un histórico empate en las votaciones al premiar a 'Los cantantes' y a 'Dos personas intercambiando saliva', siendo este el séptimo caso en el que se produce un empate en casi un siglo de historia.

La lista completa

Mejor película

'Una batalla tras otra'

Mejor dirección

Paul Thomas Anderson, por 'Una batalla tras otra'

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Mejor actor

Michael B. Jordan, por 'Los pecadores'

Mejor actriz

Jessie Buckley, por 'Hamnet'

Mejor actor de reparto

Sean Penn, por 'Una batalla tras otra'

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Mejor actriz de reparto

Amy Madigan, por 'Weapons'

Mejor guion original

Ryan Coogler, por 'Los pecadores'

Mejor guion adaptado

Paul Thomas Anderson, por 'Una batalla tras otra’'

Mejor película de animación

'Las guerreras K-pop'

Mejor película internacional

'Valor sentimental' (Noruega)

Mejor película documental

'Mr. Nobody against Putin'

Mejor sonido

'F1: La película'

Mejor banda sonora

'Los pecadores'

Mejor canción

'Golden', de 'Las guerreras K-pop'

Mejor corto de acción real

'Los cantantes'

'Dos personas intercambiando saliva'

Mejor corto de animación

'La chica que lloraba perlas'

Mejor corto documental

'Todas las habitaciones vacías'

Mejor fotografía

'Los pecadores'

Mejor montaje

'Una batalla tras otra'

Mejor diseño de producción

'Frankenstein'

Mejor reparto

'Una batalla tras otra'

Mejor vestuario

'Frankenstein'

Mejor maquillaje y peluquería

'Frankenstein'

Mejores efectos visuales