Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Cultura
Premios Oscar

La lista completa de los ganadores a los Premios Oscar 2026: triunfa 'Una batalla tras otra', 'Sirat' se queda sin nada y un empate

El equipo de 'Una batalla tras otra' tras ganar el Oscar 2026 a Mejor Película
El equipo de 'Una batalla tras otra' tras ganar el Oscar 2026 a Mejor Película. Cordon Press
Compartir

La ciudad de Los Ángeles ha vuelto a acoger la ceremonia de los Premios Oscar 2026, situando al cine una vez más en el centro del mundo cultural. La Academia ha distinguido a algunas películas que ya partían como favoritas, como 'Una batalla tras otra', que se ha impuesto con seis galardones, y que ya concentraban gran parte de la atención de la crítica.

Algunos films llegaban a la gala con una lista de nominaciones y con grandes expectativas sobre cuántas estatuillas podrían conseguir, cumpliendo los pronósticos y logrando imponerse en las categorías más importantes, y otros, simplemente, han dado la sorpresa.

La estatuilla a Mejor corto de acción real ha protagonizado un histórico empate en las votaciones al premiar a 'Los cantantes' y a 'Dos personas intercambiando saliva', siendo este el séptimo caso en el que se produce un empate en casi un siglo de historia.

La lista completa

Mejor película

  • 'Una batalla tras otra'

Mejor dirección

  • Paul Thomas Anderson, por 'Una batalla tras otra'

Mejor actor

  • Michael B. Jordan, por 'Los pecadores'

Mejor actriz

  • Jessie Buckley, por 'Hamnet'

Mejor actor de reparto

  • Sean Penn, por 'Una batalla tras otra'

Mejor actriz de reparto

  • Amy Madigan, por 'Weapons'

Mejor guion original

  • Ryan Coogler, por 'Los pecadores'

Mejor guion adaptado

  • Paul Thomas Anderson, por 'Una batalla tras otra’'

Mejor película de animación

  • 'Las guerreras K-pop'

Mejor película internacional

  • 'Valor sentimental' (Noruega)

Mejor película documental

  • 'Mr. Nobody against Putin'

Mejor sonido

  • 'F1: La película'

Mejor banda sonora

  • 'Los pecadores'

Mejor canción

  • 'Golden', de 'Las guerreras K-pop'

Mejor corto de acción real

  • 'Los cantantes'
  • 'Dos personas intercambiando saliva'

Mejor corto de animación

  • 'La chica que lloraba perlas'

Mejor corto documental

  • 'Todas las habitaciones vacías'

Mejor fotografía

  • 'Los pecadores'

Mejor montaje

  • 'Una batalla tras otra'

Mejor diseño de producción

  • 'Frankenstein'

Mejor reparto

  • 'Una batalla tras otra'

Mejor vestuario

  • 'Frankenstein'

Mejor maquillaje y peluquería

  • 'Frankenstein'

Mejores efectos visuales

  • 'Avatar: Fuego y ceniza'
Temas