La lista completa de los ganadores a los Premios Oscar 2026: triunfa 'Una batalla tras otra', 'Sirat' se queda sin nada y un empate
Michael B. Jordan se ha llevado la estatuilla a Mejor Actor por 'Los pecadores', mientras que Jessie Buckley se ha convertido en Mejor Actriz por 'Hamnet'
Michael B. Jordan, más allá de los Oscar 2026: su historial amoroso, sus polémicas y su profesión antes de ser actor
La ciudad de Los Ángeles ha vuelto a acoger la ceremonia de los Premios Oscar 2026, situando al cine una vez más en el centro del mundo cultural. La Academia ha distinguido a algunas películas que ya partían como favoritas, como 'Una batalla tras otra', que se ha impuesto con seis galardones, y que ya concentraban gran parte de la atención de la crítica.
Algunos films llegaban a la gala con una lista de nominaciones y con grandes expectativas sobre cuántas estatuillas podrían conseguir, cumpliendo los pronósticos y logrando imponerse en las categorías más importantes, y otros, simplemente, han dado la sorpresa.
La estatuilla a Mejor corto de acción real ha protagonizado un histórico empate en las votaciones al premiar a 'Los cantantes' y a 'Dos personas intercambiando saliva', siendo este el séptimo caso en el que se produce un empate en casi un siglo de historia.
La lista completa
Mejor película
- 'Una batalla tras otra'
Mejor dirección
- Paul Thomas Anderson, por 'Una batalla tras otra'
Mejor actor
- Michael B. Jordan, por 'Los pecadores'
Mejor actriz
- Jessie Buckley, por 'Hamnet'
Mejor actor de reparto
- Sean Penn, por 'Una batalla tras otra'
Mejor actriz de reparto
- Amy Madigan, por 'Weapons'
Mejor guion original
- Ryan Coogler, por 'Los pecadores'
Mejor guion adaptado
- Paul Thomas Anderson, por 'Una batalla tras otra’'
Mejor película de animación
- 'Las guerreras K-pop'
Mejor película internacional
- 'Valor sentimental' (Noruega)
Mejor película documental
- 'Mr. Nobody against Putin'
Mejor sonido
- 'F1: La película'
Mejor banda sonora
- 'Los pecadores'
Mejor canción
- 'Golden', de 'Las guerreras K-pop'
Mejor corto de acción real
- 'Los cantantes'
- 'Dos personas intercambiando saliva'
Mejor corto de animación
- 'La chica que lloraba perlas'
Mejor corto documental
- 'Todas las habitaciones vacías'
Mejor fotografía
- 'Los pecadores'
Mejor montaje
- 'Una batalla tras otra'
Mejor diseño de producción
- 'Frankenstein'
Mejor reparto
- 'Una batalla tras otra'
Mejor vestuario
- 'Frankenstein'
Mejor maquillaje y peluquería
- 'Frankenstein'
Mejores efectos visuales
- 'Avatar: Fuego y ceniza'