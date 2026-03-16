La comentada reacción de Timothée Chalamet tras perder el Premio Oscar 2026 a Mejor Actor

El actor estaba nominado a Mejor Actor por su papel en 'Marty Supreme', sin embargo, al final ha sido Michael B. Jordan quien se ha llevado el galardón

La lista completa de los ganadores a los Premios Oscar 2026: triunfa 'Una batalla tras otra', 'Sirat' se queda sin nada y un empate

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La 98ª edición de los Premios Oscar 2026, celebrada este pasado 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, ha dejado un sinfín de anécdotas tanto por sus ganadores como por los perdedores, los discursos y las reacciones de los nominados.

Uno de los momentos más comentados de la noche ha sido la reacción de Timothée Chalamet tras perder el premio a Mejor Actor, un gesto que no ha tardado en viralizarse en redes sociales.

La gala, presentada por el humorista Conan O'Brien, ha estado marcada por el humor, algunas polémicas y una temporada de premios especialmente competitiva.

Entre los favoritos figuraba Chalamet, nominado por su interpretación en 'Marty Supreme', papel que le había dado victorias importantes en galas previas como los Globos de Oro y los Critics Choice Awards. Sin embargo, finalmente la estatuilla ha ido a parar a Michael B. Jordan por su trabajo en 'Los perdedores', confirmando así la gran sorpresa de la velada.

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La reacción de Timothée Chalamet

Como es tradición en la ceremonia, las cámaras enfocaron a los nominados en el momento en que se anunció al ganador. Fue entonces cuando se produjo la reacción que ha sacudido las redes.

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Durante un breve instante se quedó paralizado, aunque después se apresuró a sonreír, aplaudir y finalmente levantarse, al igual que ya había hecho el resto del público, para reconocer el triunfo de su compañero de profesión.

El actor estaba sentado junto a su pareja, Kylie Jenner, quien también se sumó a los aplausos y le mostró su apoyo en ese momento.

Las imágenes de su reacción no han tardado en difundirse en X, Instagram y TikTok, donde muchos usuarios han llenado de memes las plataformas sobre el momento, aseverando que no podía esconder su decepción ante la derrota.

La polémica que protagonizó Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera

Su pérdida de la estatuilla también ha llegado tras sus polémicas declaraciones sobre el ballet y la ópera. "No quiero trabajar en ballet ni ópera, ni nada que parezca que diga 'oye, mantén esto con vida', aunque ya no le interesen a nadie", explicaba el intérprete durante una charla con el actor Matthew McConaughey para 'Variety'. Sus palabras, que datan del pasado 21 de febrero, no tardaron en circular masivamente en redes sociales.

En cuestión de horas, bailarines, coreógrafos, cantantes líricos y directores de compañías han respondido, criticando las palabras del actor y defendiendo la relevancia cultural del ballet y de la ópera.

La polémica no ha pasado desapercibida durante la propia ceremonia. En su monólogo inicial, Conan O’Brien ha bromeado al respecto, insinuando que la seguridad del evento se había reforzado por posibles protestas de los aficionados al ballet y la ópera.