Fuentes cercanas a Zapatero ha confirmado a Mediaset que asistirá a la cita convocada por el PP en el Senado

El PP cita al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a comparecer en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado que la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' citará al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su encuentro con el directivo de Plus Ultra Julio Martínez, detenido la pasada semana por la Policía. Informa en el vídeo Lorena García-Campoy.

Así lo ha avanzado Alicia García en una rueda de prensa desde el Senado, donde ha dicho que Zapatero tendrá que explicar en la 'comisión Koldo' su "papel" en el rescate de Plus Ultra y si participó de forma directa o indirecta en "un chivatazo".

A falta de conocer la fecha concreta, fuentes del entorno de Zapatero confirman a Mediaset que va a acudir a esa cita en la Cámara Alta. Zapatero, es el nuevo objetivo del Partido Popular. Unas imágenes que reveló el medio 'El Debate' son las que hacen sonar todas las alarmas entre los populares.

En ellas se ve al expresidente del Gobierno reuniéndose con el empresario Julio Martínez, con el que mantiene desde hace años una relación de amistad. Fuentes cercanas al expresidente aseguran a Mediaset que van habitualmente a correr juntos a esa zona y que su detención fue una absoluta sorpresa. Se produjo tres días después, en el marco de la investigación a la aerolínea Plus Ultra.

Las sospechas del PP que apuntan a Zapatero

Desde entonces, el PP le señalaba en cada intervención: "España merece conocer si un expresidente del Gobierno ha dado chivatazos a personas que iban a ser detenidas para borrar pruebas o no", afirmaba Feijóo. Y de las declaraciones públicas ahora pasan a un siguiente nivel: su citación en el Senado.

"Cuando te reúnes con delincuentes, actúas como un delincuente y favoreces un delito. Lo mínimo exigible es rendir cuentas por ello", seguía diciendo Alicia García. El PP sospecha que Zapatero advirtió a su amigo Julio Martínez de que iba a ser detenido, que le dio un chivatazo, algo falso y calumnioso, según afirma el entorno del expresidente a esta cadena.