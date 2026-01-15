Sánchez impulsa un fondo soberano de 10.500 millones para extender el impacto de los fondos europeos

Busca atraer capital, reforzar la competitividad del tejido productivo y consolidar un crecimiento económico sostenido

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la creación de un nuevo fondo soberano denominado ‘España crece’, que contará con una dotación inicial de 10.500 millones de euros. El objetivo de esta iniciativa es mantener y reforzar el impulso económico logrado gracias a los fondos europeos Next Generation, prolongando su impacto en el crecimiento y la transformación del país.

El anuncio se ha producido durante la intervención de clausura del Spain Investors Day, un foro celebrado durante dos jornadas en el que se ha analizado la situación actual de la economía española, así como las oportunidades de inversión existentes en sectores estratégicos como la defensa, la seguridad, la sanidad o el ámbito digital.

Ha explicado que el fondo será presentado oficialmente el próximo lunes, en un acto conjunto con el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo

Según ha detallado el jefe del Ejecutivo, ‘España crece’ nace con la vocación de movilizar hasta 120.000 millones de euros de inversión, tanto nacional como internacional.

Con esta medida, el Gobierno busca atraer capital, reforzar la competitividad del tejido productivo y consolidar un crecimiento económico sostenido, alineado con las prioridades estratégicas de la Unión Europea y con los retos de modernización de la economía española.