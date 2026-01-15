"Su responsabilidad política es que concedió y mantuvo la licencia a Villafuel en un sector tan sensible al fraude y con antecedentes", ha dicho Caballero a Aagesen

Margarita Robles no descarta que España participe en la misión de vigilancia en Groenlandia: pide "no precipitar acontecimientos"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha asegurado este jueves en el Senado que “nunca jamás” ha beneficiado a una empresa ni a un particular, y ha defendido que los funcionarios de su departamento actúan con rigor técnico y conforme a la legalidad.

Aagesen ha comparecido en el pleno del Senado a petición del Partido Popular para dar explicaciones sobre las responsabilidades políticas derivadas de varios casos de corrupción que afectan a su ministerio, entre ellos la denominada “trama de los hidrocarburos”.

Según las investigaciones, el presunto fraude asciende a más de 231 millones de euros en el impago del IVA entre 2022 y 2024, mediante la creación de empresas fantasma

Durante el debate, la senadora del PP María Mar Caballero ha recordado que Aagesen era secretaria de Estado de Energía cuando el ministerio concedió la licencia de operador mayorista de productos petrolíferos a Villafuel, empresa considerada el eje central de la trama.

Caballero ha señalado que un informe de la UCO recoge “sospechas fundadas” de un posible trato de favor en la concesión de esa licencia y ha atribuido a la ministra la responsabilidad política de haber otorgado y mantenido dicha autorización en un sector especialmente vulnerable al fraude.

Niega trato de favor a Villafuel

Aagesen, ha negado de forma tajante cualquier trato de favor a la empresa Villafuel, insistiendo en que se trata de un caso de fraude del IVA que se encuentra bajo secreto de sumario.

Aagesen ha asegurado que nunca ha recibido presiones durante su etapa como secretaria de Estado, ni en relación con ese expediente ni con ningún otro, y ha afirmado que no tiene constancia de que se trasladara presión alguna a la unidad encargada del procedimiento dentro de su departamento.

Asimismo, ha recalcado que “jamás” se ha reunido ni ha tratado con ninguno de los investigados en el caso Villafuel y ha expresado su plena confianza en la Justicia

Según ha explicado, el expediente de Villafuel tardó cerca de 600 días en resolverse, tres veces más que la media, debido a que la empresa no cumplía inicialmente los requisitos exigidos. A su juicio, este dato demuestra que no hubo trato de favor, sino una gestión rigurosa y diligente por parte de los funcionarios del ministerio.

La ministra también ha subrayado que la UCO no ha realizado ningún registro en el ministerio y que el requerimiento de información cursado el pasado mes de diciembre no guardaba relación con Villafuel.

En este sentido, ha precisado que el expediente solicitado se refiere a dos proyectos de generación fotovoltaica, en el marco de una investigación ajena al personal del ministerio

Tolerancia cero con la corrupción

Ha insistido en que forma parte de un Gobierno de “tolerancia cero con la corrupción” y de “máxima colaboración con la Justicia”, y ha atribuido las “sospechas fabricadas” del Partido Popular a la desinformación, los bulos y los ataques dirigidos contra servidores públicos e informadores.

En este sentido, Aagesen ha explicado que ha trasladado a la Fiscalía, mediante una carta, su preocupación por el aumento de los ataques en redes sociales contra profesionales dedicados a la información ambiental.

Durante su intervención, la ministra ha subrayado que su departamento y el Gobierno de Pedro Sánchez han actuado con firmeza contra la corrupción y las prácticas fraudulentas, mediante el refuerzo de los controles, el impulso de medidas de prevención y la promoción de una cultura de integridad en el conjunto de la Administración pública.

28 inhabilitaciones preventivas

Ha defendido el refuerzo de los controles en el sector de los hidrocarburos, asegurando que desde 2018 se ha inhabilitado a 50 empresas, entre ellas Villafuel, y a otras 28 de forma preventiva.

Según ha explicado, estas inhabilitaciones se han producido por incumplir los requisitos para la distribución mayorista de productos petrolíferos, así como por impagos de las cuotas de CORES —destinadas al mantenimiento de las existencias mínimas de seguridad— o de certificados de biocarburantes.

Aagesen ha señalado que gracias a estas actuaciones, en 2025 el fraude por impagos de las contribuciones a CORES se ha reducido a cero y que se ha alcanzado el nivel más bajo de incumplimiento de las obligaciones sobre biocarburantes

La ministra también ha destacado que el Consejo de Ministros aprobó en 2025 un proyecto de ley de modificación de la ley del IVA, con el objetivo de prevenir el fraude, y ha instado al Partido Popular a respaldar la iniciativa durante su tramitación parlamentaria.