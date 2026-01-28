Feijóo rechazó la regularización "masiva" de inmigrantes, cuya estimación "supera las 800.000 personas"

El PSOE ha reprochado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que acuse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer "incrementar el censo electoral" con la regularización masiva de inmigrantes anunciada por el Gobierno y consideran que o bien "miente" o "no entiende cómo funciona" el sistema.

"Nacionalidad y regularización no es lo mismo", recalca el PSOE en un mensaje en la cuenta oficial del partido en X, recogido.

"Es de primero de oposición, en la que Feijóo se va a quedar por ignorancia y, además, por difundir bulos", reprochan a continuación

Los socialistas responden así a unas declaraciones del presidente nacional del PP este mismo miércoles, en las que criticó el reciente anuncio del Gobierno de llevar a cabo una regulación masiva de inmigrantes que viven en España de manera ilegal.

Declaraciones de Feijóo en campaña

Feijóo rechazó la regularización "masiva" de inmigrantes, cuya estimación "supera las 800.000 personas", porque a su juicio va contra la política migratoria europea y va a generar un "efecto llamada". Además, señaló que el Ejecutivo de PSOE y Sumar "no tiene derecho" a "incrementar el censo" de españoles.

El líder del PP hizo estas declaraciones en una acto de campaña en Figueruelas, en Zaragoza junto al presidente de Aragón y candidato del PP a las elecciones del 8 de febrero, Jorge Azcón

"Usted no tiene derecho a incrementar el censo de los españoles con la Ley de Nietos en más de dos millones de personas y con la regularización de más de 800.000 personas", señaló

Dicen que Feijóo confunde conceptos

Tras estas palabras varios dirigentes del PSOE han acusado a Feijóo de confundir conceptos y recalcan que la regularización de migrantes les concedería permiso de trabajo y residencia legal en España, pero no les entrega la nacionalidad y por tanto no da derecho a voto en elecciones generales.

"O Feijóo sabe cómo funciona el censo y miente, o no lo sabe y habla sin entenderlo. En ambos casos, queda inhabilitado para gobernar", ha escrito en X la portavoz del partido, Montse Mínguez