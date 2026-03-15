Aparece en aguas de Francia el cadáver del pescador desaparecido en Coaña, Asturias, en enero

Por ahora, el cuerpo no puede ser trasladado hasta Asturias ya que la Fiscalía francesa ha pedido pruebas toxicológicas

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LandasUn cadáver localizado en una playa francesa de las Landas en el Golfo de Vizcaya ha sido identificado como el del pescador de 54 años desaparecido el pasado 10 de enero en la zona de Punta de Engaramada, en las inmediaciones de la localidad de Loza del municipio asturiano de Coaña.

Según ha informado un portavoz de la Guardia Civil, el cuerpo fue hallado hace varios días y ha sido identificado tanto con la comprobación de sus marcas y tatuajes en la piel como con los resultados del ondontograma al que fue sometido, que reveló coincidencias en la estructura dental.

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La desaparición del pescador

Por ahora, el cuerpo no puede ser trasladado hasta Asturias ya que la Fiscalía francesa ha pedido pruebas toxicológicas. Una vez se conozcan los resultados, será cuando se haga entrega del cadáver.

El hombre, de 54 años y vecino de Avilés, desapareció a mediodía del sábado 10 de enero de este año en la zona conocida como 'Punta Engaramada', en Coaña. Tras anochecer y ver que no regresaba a su domicilio ni contestaba al teléfono móvil, un familiar se acercó a la zona y localizó el vehículo que usaba.

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Entonces se activó un dispositivo de búsqueda que se prolongó hasta casi entrado el mes de febrero, sin éxito.

El desaparecido era un experimentado pescador y conocedor del entorno que no regresó a su casa como estaba previsto ni atendía a las llamadas de teléfono, por lo que su familia acudió a buscarlo, aunque sólo encontró su coche a unos 300 metros de la zona de pesca en la que durante once días operó un dispositivo de búsqueda por tierra y aire que solo permitió localizar dos cañas de pescar propiedad del fallecido.

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¿Cómo aportar información sobre otra desaparición?

Si tienes cualquier información sobre otro desaparecido, puedes ponerte en contacto con SOS desaparecidos a través del teléfono +34 642 650 775 o el +34 649 952 957. Además también puedes escribir un correo electrónico a info@sosdesaparecidos.es.