El PP señala a Marlaska tras la denuncia al DAO de la Policía Nacional por agresión sexual: "Fue blindado por él"

José Ángel González, director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional hasta ayer, cuando anunció su renuncia al cargo como máximo mando de ese cuerpo tras la decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid de citarle como investigado al admitir una querella por un presunto delito de agresión sexual cometido contra una subordinada, está en el epicentro de lo que ya es también un terremoto político. El abogado de la denunciante, en declaraciones a Código 10, ha relatado la presunta agresión sexual asegurando que el entonces ‘número 2’ de la Policía usó “su fuerza para doblegar su voluntad” y “propasarse con ella”.

“A ella le ordena que le lleve al domicilio. Ella obedece la orden, lo lleva y, cuando se quiere ir, él le ordena que tiene que subir al domicilio, que tienen que hablar de una conversación reservada. Ella obedece y ahí es cuando, en el domicilio, esta persona comienza a propasarse con ella”, ha explicado el letrado, Jorge Piedrafita.

El relato de la presunta agresión del número dos de la Policía

Según la querella, presentada no solo por presunta agresión sexual, sino también por coacciones y lesiones psíquicas, todo empezó cuando ella, –también agente de la Policía Nacional–, decidió poner fin a la relación afectiva que mantenía con el director adjunto operativo del cuerpo, “circunstancia que el querellado no aceptó, iniciando una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado”.

Uno de esos contactos, –siempre según la querella–, se produjo el 23 de abril de 2025, día en el que presuntamente se produjo la agresión sexual. José Ángel González, de acuerdo con la denunciante, le llamó repetidamente mientras estaba de servicio, pidiéndole que le llevara a casa y, una vez allí, le ordenó que subiera para mantener una conversación reservada, siendo entonces cuando, presuntamente, comenzó a propasarse con ella.

“Ella, tajantemente, le dice que no, que pare, que no quiere, y él, lejos de parar, persiste en su actitud”, ha señalado en el programa Código 10 el abogado de la presunta víctima.

“Usó la fuerza para doblegar su voluntad, para romperle la ropa y para penetrarla”, ha señalado Piedrafita, quien apunta que hay una prueba que documentaría los hechos: una grabación de audio de la funcionaria de los 40 minutos que duró el episodio. “Se escuchan las situaciones de violencia”, asegura.

La víctima, además, denuncia que después comenzó una campaña de acoso contra ella y que incluso recibió ofertas de ascensos laborales a cambio de silencio.

“Intentan comprarla; que pida lo que quiera, que lo tendrá”, apunta Piedrafita.

El próximo 17 de marzo el ya exnúmero dos de la Policía Nacional está citado a declarar junto a la presunta víctima, que se encuentra de baja por depresión.

Terremoto político tras la querella contra el DAO

Los hechos han causado también un terremoto político al tratarse de una figura de máxima confianza del ministro del Interior. Figura clave en la Policía, José Ángel González fue además uno de los rostros de la pandemia por sus comparecencias desde Moncloa informando sobre el estado de alarma.

De igual modo tuvo un papel relevante en la coordinación del confinamiento, el control de fronteras y la lucha contra la desinformación y las estafas que surgían.

Fundamental en el organigrama del cuerpo, se le llegaba a considerar la mano derecha del ministro Fernando Grande-Marlaska.

Por todo ello, tras conocerse el caso, el líder del PP, Alberto Núñéz Feijóo, ha sido uno de los principales en pronunciarse: "Si el Gobierno ha tenido a un presunto violador al frente de la Policía Nacional, como mínimo, desde hace un mes, y ahora se va, solo hay una conclusión posible: no prescinden de él por lo que hizo, sino porque se ha hecho público", ha dicho en un mensaje en ‘X’.

“Hasta que ha trascendido, lo sabían, lo taparon y le protegieron”, ha añadido, para a continuación continuar con su crítica directa hacia el Ejecutivo: “Por cierto, primero el fiscal general del Estado y ahora el DAO. Quienes debían perseguir delitos están acusados o condenados por cometerlos. ¿En qué manos estamos? Hay que liberar al país de personas como estas, y eso empieza por sacar a quien las nombra: Pedro Sánchez”, ha subrayado.