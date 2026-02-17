El PP pide cuentas a Grande Marlaska que recurrió a una modificación legal para no jubilar a José Ángel González.

Dimite el 'número dos' de la Policía Nacional tras ser denunciado por agresión sexual a una subordinada

El director adjunto operativo de la Policía, el comisario principal José Ángel González, ha presentado su dimisión a última hora de este martes después de que trascendiera que un juzgado de Madrid le investiga por la denuncia de una subordinada que le acusa de varios delitos, entre ellos agresión sexual.

Según ha informado el Ministerio del Interior, José Ángel González ha comunicado su decisión de renunciar al cargo que ostenta, lo que hará efectivo en las próximas horas.

José Ángel González Jiménez ingresó en la Policía Nacional en 1984 y es desde 2018 el máximo mando de la Policía Nacional, desde que Fernando Grande-Marlaska es ministro del Interior y Francisco Pardo Piqueras director general de la Policía Nacional.

En noviembre de 2024, este Ministerio dejó sin efecto su jubilación al cumplir 65 años para que continuara en el cargo, recurriendo a una modificación legal que fue cuestionada por los partidos de la oposición y algunos sectores policiales.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez acuerda oír en declaración a José Ángel González "en calidad de querellado". Además, señala la declaración de la supuesta víctima, que es funcionara de la Policía, para el próximo 17 de marzo a las 10.30 horas.

El magistrado apunta que los hechos que resultan de la querella "hacen presumir la posible existencia de delitos de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, y practicar aquéllas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable".

En la querella, recogida por esta agencia de noticias, el abogado de la víctima apunta a la supuesta comisión de delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversaciones de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad.

La querellante, integrante de la Policía Nacional, mantuvo "en el pasado una relación de afectividad" con el DAO, una relación que "estuvo caracterizada desde su inicio por una asimetría de poder institucional manifiesta" dada su posición en el cuerpo.

"Esta situación de subordinación institucional fue sistemáticamente instrumentalizada por el querellado para generar y mantener una dinámica relacional de control, dominación y sumisión psicológica sobre la víctima, quien en múltiples ocasiones manifestó su voluntad inequívoca de finalizar la relación, viéndose impedida para materializar efectivamente dicha decisión", señala.

La relación, según el escrito, finalizó "por decisión unilateral" de la víctima, una "circunstancia" que González "no aceptó", iniciando "a partir de entonces una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con los gravísimos hechos" denunciados.

En concreto, esos hechos habrían ocurrido el 23 de abril de 2025, cuando la mujer se encontraba prestando "servicio activo ordinario en la comisaría de Coslada". A partir del mediodía, ésta habría recibido "múltiples llamadas telefónicas" de González "requiriendo su presencia de forma inmediata y perentoria".

"Ante la negativa inicial y reiterada de la víctima, quien alegó razones laborales obvias, el querellado, haciendo uso explícito de su autoridad institucional, le instó e instruyó para que abandonara su puesto de trabajo utilizando un vehículo policial camuflado de la comisaría de Coslada, con la finalidad de reunirse con él con carácter urgente", recoge el escrito.

La víctima se habría trasladado a un restaurante en el que el DAO estaría comiendo con otro comisario. Después de compartir un rato con ambos, González y la mujer se trasladaron a un inmueble. Su superior la habría propuesto entonces subir a la vivienda, pero ésta manifestó "su incomodidad y su deseo de marcharse".

Una vez dentro de la casa, el DAO habría servido dos cervezas e iniciado "de forma inmediata un acercamiento físico de naturaleza sexual hacia la víctima". "Acercamiento que fue rechazado de forma verbal, expresa, rotunda y continuada por la víctima en todo momento", añade la querella.

Pese a las negativas, el DAO habría comenzado entonces "una conducta agresiva de naturaleza sexual caracterizada por violencia física e intimidación ambiental, aprovechándose de la situación de aislamiento, superioridad física y autoridad institucional".

La querella recoge numerosas tentativas de González, que habría tocado a la mujer sin su consentimiento en sus partes íntimas. En un momento dado, y "tras conseguir zafarse del querellado y poder abandonar el domicilio, la víctima recogió el vehículo policial camuflado que había utilizado para desplazarse hasta el lugar, se dirigió a la comisaría de Coslada donde prestaba servicio, dejó el vehículo, y se dirigió a su domicilio particular".

Según el escrito, el DAO comenzó tras aquel incidente una "campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico y manipulación psicológica sobre la víctima orientada a mantener el control sobre la víctima, minimizar la gravedad de su conducta delictiva, culpabilizar a la víctima de lo sucedido, impedir que interpusiera denuncia por los hechos" y "ofrecer compensaciones laborales como precio del silencio".

El PP: "España se cae a pedazos"

El PP ha pedido cuentas al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por la querella contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González, por una presunta agresión sexual a una subordinada. "¿Qué más puede pasar?", se ha preguntado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien considera que con este Gobierno "España se cae a pedazos".

"Si el jefe de la Policía de nuestro país está acusado de abusos sexuales y el Gobierno le ratificó no hace mucho tiempo, ¿qué más puede pasar en nuestro país? Esto es lo que nos preguntamos todos. ¿Qué más puede ocurrir que la persona que tiene la obligación de perseguir delitos cometa delitos de forma 'in fraganti' y con compañeras de trabajo?", ha indicado Feijóo a los periodistas que le han preguntado por este noticia en los pasillos del Congreso.

Además, en un mensaje en redes sociales, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz ha preguntado al Ejecutivo de Pedro Sánchez si ha puesto de DAO de la Policía Nacional "a un presunto violador" y si utilizó la aprobación en noviembre de 2024 del segundo real decreto de ayudas a la DANA para prorrogarle en su cargo, algo que ya advirtieron en aquel momento que "era un escándalo".

Por su parte, el portavoz de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha exigido este martes "explicaciones inmediatas" al ministro del Interior, Francisco Grande-Marlaska, tras calificar los supuestos hechos relacionados con el DAO de "imperdonables" e "inaceptables".

"Es terrible que la mano derecha del ministro del Interior presuntamente llamara a una subordinada a su vivienda oficial para violarla. Eso es lo que dicen los medios de comunicación, eso es lo que recoge. Queremos que el ministro arroje luz sobre una cuestión que es imperdonable, inaceptable. Una mujer, una vez más, siendo vejada por un miembro del Gobierno de España", ha añadido De los Santos.

Estaba blindando a un "presunto violador"

Además, ha señalado que el mando policial querellado fue "blindado" por Marlaska "aprovechando además un decreto sobre la dana". "Lo que estaba haciendo era blindar a un presunto violador. Si se confirman estas noticias, es un ser abyecto que no solamente habría violado a una mujer, sino que además esta mujer era su subordinada, con lo que todo tipo de abuso queda más que evidenciado", ha concluido.

Asimismo, el diputado del PP ha afirmado que este caso es "la concatenación de abusos sobre las mujeres", por más que desde el Gobierno se haya erigido como "los principales defensores de la causa feminista". En ese punto, ha aludido a la llamada ley del 'Solo sí es sí' y al caso de las pulseras antimaltrato que "no funcionan".

"Hoy mismo, hace muy pocos minutos, también hemos sabido que presuntamente una mujer que sufrió un abuso insoportable, un ejemplo de violencia machista por parte de su pareja, llevaba uno de estos dispositivos y no ha funcionado", ha señalado.