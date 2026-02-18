Claudia Barraso 18 FEB 2026 - 14:52h.

Pedro Sánchez ha pedido en una rueda de prensa que la investigación sobre las "graves acusaciones" del DAO de la Policía Nacional "llegue hasta el final"

Interior releva al asesor del DAO de la Policía: investigan si coaccionó a la víctima de la agresión sexual para que no denunciara

Compartir







El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha hablado en una comparecencia ante los medios de comunicación, tras haber mantenido una reunión con el Primer Ministro de India, sobre las "graves acusaciones" del DAO de la Policía Nacional que ha llevado a su dimisión. Una subordinada presentó una querella contra José Ángel González por un presunto delito de agresión sexual.

"Son unas acusaciones muy graves", ha empezado diciendo el presidente tras ser preguntado por la respuesta del Gobierno ante este caso de un presunto delito de agresión sexual por parte del DAO de la Policía Nacional Acusaciones, que según Sánchez, su equipo pudo conocer "ayer". Lo repite hasta en varias ocasiones, afirmando que no eran conscientes de este caso hasta que la denuncia se hizo pública.

"Las acusaciones que conocimos ayer son muy graves y lo que ha hecho el Gobierno de España desde el primer momento es manifestar su apoyo a la víctima y pedir que se retirara de esta responsabilidad al anterior DAO. Y a partir de ahí que la investigación llegue hasta el final con todas las consecuencias", afirma.

En un post publicado en el perfil de La Moncloa en la red social 'X', donde han difundido el vídeo completo de la comparecencia, el presidente ha querido aprovechar para lanzar un dardo al caso que sigue persiguiendo a la oposición. El alcalde del municipio de Móstoles, Manuel Bautista (PP), también está acusado de un presunto caso de acoso sexual y laboral.

PUEDE INTERESARTE La exedil de Móstoles se querella contra el alcalde por acoso sexual y laboral y contra el PP por no protegerla

El dardo hacia los del PP

"Me gustaría, además, porque he escuchado a los partidos de la oposición exigir dimisiones. Agradezco, porque en este caso si den veracidad al testimonio de la víctima y que por tanto hagan lo mismo con el testimonio de otras víctimas que afectan a su propia organización política", ha acusado en la misma rueda de prensa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Lo que se está investigando es una agresión sexual y por tanto se tiene que responder desde la empatía con la víctima, desde la coherencia con la acción y con contundencia. Y creo que el Gobierno de España ha actuado así. Lo que le pedimos al principal líder de la oposición es que haga lo mismo en una determinada ciudad de la Comunidad de Madrid".

Además de afirmar que el Gobierno ha actuado inmediatamente y con contundencia en este caso donde el DAO de la Policía Nacional ha sido señalado por un caso de agresión sexual, ha invitado al líder de los populares, a Alberto Núñez Feijóo, a actuar con de la misma manera ante el presunto caso de acoco en Móstoles.