Figura clave en el organigrama policial como director adjunto operativo (DAO), se le llegaba a considerar 'mano derecha' del ministro Fernando Grande-Marlaska

El PP señala a Marlaska tras la denuncia al DAO de la Policía Nacional por agresión sexual: "Fue blindado por él"

José Ángel González era el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional hasta ayer, 17 de febrero, cuando se vio forzado a anunciar su renuncia como ‘número dos’ del cuerpo tras ser citado como investigado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid. Con una querella interpuesta contra él por un presunto delito de agresión sexual cometido contra una subordinada, su nombre y su figura, que llegó a ser muy visible para el ciudadano durante la pandemia, vuelven a estar ahora en el foco.

Fundamental en el organigrama del cuerpo, el caso que pesa contra él ha causado también un auténtico terremoto político al tratarse de una figura de máxima confianza del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha subrayado hoy en el Congreso que desconocía “hasta ayer” la denuncia y, manifestándose “decepcionado”, ha asegurado que dimitirá si la víctima no se ha sentido protegida y cree que le ha “fallado”.

José Ángel González, de número dos de la Policía a acusado de agresión sexual

José Ángel Gonzalez, clave en la Policía, fue uno de los rostros de la pandemia por sus comparecencias desde Moncloa informando, como hacía Fernando Simón, sobre el estado de alarma.

Durante la explosión del coronavirus y el auge de los contagios en España, tuvo también un papel relevante en la coordinación del confinamiento, el control de fronteras y la lucha contra la desinformación y las estafas que surgían entonces.

Por su posición, se le llegaba a considerar la mano derecha del ministro Fernando Grande-Marlaska, razón por la cual desde la oposición, con el PP a la cabeza, no han tardado en cargar contra el Ejecutivo socialista.

"Si el Gobierno ha tenido a un presunto violador al frente de la Policía Nacional, como mínimo, desde hace un mes, y ahora se va, solo hay una conclusión posible: no prescinden de él por lo que hizo, sino porque se ha hecho público", ha dicho en un mensaje en ‘X’ el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

“Hasta que ha trascendido, lo sabían, lo taparon y le protegieron”, añadía, para a continuación proseguir con su crítica directa hacia el Ejecutivo: “Por cierto, primero el fiscal general del Estado y ahora el DAO. Quienes debían perseguir delitos están acusados o condenados por cometerlos. ¿En qué manos estamos? Hay que liberar al país de personas como estas, y eso empieza por sacar a quien las nombra: Pedro Sánchez”, ha subrayado.

La querella contra José Ángel González por agresión sexual

La querella presentada contra José Ángel González no es solo por agresión sexual. También por coacciones y lesiones psíquicas. En ella, la denunciante señala que todo empezó cuando ella, –también agente de la Policía Nacional–, decidió poner fin a la relación afectiva que mantenían; una “circunstancia que el querellado no aceptó, iniciando una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado”, según recoge.

Uno de esos contactos habría tenido lugar el 23 de abril de 2025, cuando, según la querella, se produjo la agresión sexual. Ocurrió, tal como refiere la denunciante, después de que le llamase repetidamente mientras estaba de servicio, pidiéndole que le llevara a casa y, una vez allí, le ordenó que subiera para mantener una conversación reservada, siendo entonces cuando, presuntamente, comenzó a propasarse con ella.

"Ella, tajantemente, le dice que no, que pare, que no quiere, y él, lejos de parar, persiste en su actitud”, ha contado el abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, en declaraciones a Código 10.

“Usó la fuerza para doblegar su voluntad, para romperle la ropa y para penetrarla”, ha explicado, asegurando además que como prueba hay una grabación de audio de la funcionaria de los 40 minutos que duró el episodio, y en la que “se escuchan las situaciones de violencia”, según el letrado.

Después, intentaron “comprarla” a cambio de su silencio, según el abogado.

Ahora, y ante los hechos denunciados, José Ángel González tendrá que acudir el 17 de marzo a declarar junto a la presunta víctima, que se encuentra de baja por depresión.