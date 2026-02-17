El PP, que ha respaldado a su alcalde Manuel Bautista, también ha sido acusado

Varios audios filtrados señalan al alcalde de Móstoles por acoso sexual a su excompañera de partido

La exconcejala de Móstoles que denunció internamente al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha presentado finalmente una querella por un presunto acoso sexual y laboral, además de los delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos. El PP también ha sido acusado, en calidad de persona jurídica al no proteger a la mujer ni implementar medidas, pese a informarlos de lo que estaba ocurriendo.

La querella contra el político del PP ha sido presentada este lunes en la sala de lo penal del Juzgado de Instancia de Móstoles (Madrid) y se dirige, además de contra el alcalde, contra el PP como persona jurídica, en aplicación de los artículos 184.5 y 31bis del Código Penal, según ha confirmado a EFE el abogado de la mujer, Antonio Suárez-Valdés.

Manuel Bautista ha negado reiteradamente las acusaciones y asegura que se trata de una 'vendetta' política, mientras que desde su círculo más cercano, un cargo de confianza del Ayuntamiento de Móstoles ha tildado a la denunciante de "pájara miserable" .

El PP tendrá que responder ante la justicia por no ofrecer protección a la víctima

Según el letrado, "la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular, han obligado a nuestra representada a buscar amparo directo en la vía penal, que intentó evitar inicialmente".

Los artículos que respaldan la querella regulan que son las empresas las que responden penalmente por delitos de acoso sexual (art. 184.1 a 184.4). Si el delito es cometido en el seno de esta sin que existan sistemas de prevención adecuados, la persona jurídica será sancionada.

Por su parte, el artículo 31 bis del Código Penal (Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas) establece que las empresas son responsables de los delitos cometidos en su nombre, por cuenta de ellas, y en su beneficio, ya sea por sus representantes legales o por empleados que no fueron debidamente controlados.