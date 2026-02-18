Díaz ha afirmado que le ha gustado el coloquio y las reflexiones de ambos dirigentes. "Me ha gustado lo que he visto y oído hoy"

Rufián pide orden y generosidad a la izquierda para lograr la unidad electoral: "Qué sentido tienen 14 izquierdas"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha valorado este miércoles la propuesta del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, de unir fuerzas de izquierda para ganar escaños a Vox en cada provincia y pide "duplicar" fuerzas para "ofrecer esperanza" a los ciudadanos.

Se ha pronunciado así en la red social Blue Sky sobre el coloquio entre Rufián y el diputado regional de Más Madrid Emilio Delgado sobre el futuro de los partidos de izquierda.

Rufián ha instado a los partidos a la izquierda del PSOE a unirse "sin que nadie renuncie a sus siglas" para "ganar provincia a provincia escaños a Vox", porque si no resurgen "se vienen ilegalizaciones, encarcelamientos y un sufrimiento social terrible", ha advertido

Díaz ha afirmado que le ha gustado el coloquio y las reflexiones de ambos dirigentes. "Me ha gustado lo que he visto y oído hoy: ganas de ganar, energía e ilusión. Duplicar nuestra fuerza y ofrecer esperanza", ha escrito.

A renglón seguido, ha añadido que "la gente común, las mujeres, los trabajadores somos más poderosos que el dinero de los ricos y el odio de la extrema derecha". "Adelante", ha finalizado en su mensaje la vicepresidenta y líder de Sumar en el Gobierno de coalición.

En el coloquio, Delgado ha urgido a "una coalición de partidos" para maximizar el resultado electoral de la izquierda y ha advertido: "Necesitamos levantar un bloque histórico a la altura de lo que tenemos delante". Al acto han acudido representantes de Movimiento Sumar, IU, Comuns, la Chunta, Compromís y otros partidos, además de dirigentes de ERC y Más Madrid