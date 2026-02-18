Gabriel Rufián, ha reclamado "orden, eficacia, método" y sobre todo "generosidad" a la izquierda alternativa y lograr candidaturas de unidad

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reclamado "orden, eficacia, método" y sobre todo "generosidad" a la izquierda alternativa y lograr candidaturas de unidad en cada circunscripción para ganar a Vox, provincia y provincia. "Qué sentido tiene que 14 izquierdas que pensamos lo mismo nos presentamos por el mismo sitio", ha remachado.

Así, ha recetado que este objetivo se puede articular con un programa consensuado en cuatro ejes fundamentales y articular en el Congreso un grupo interparlamentario común y coordinado para alcanzar acuerdos sobre futuras leyes. Su idea la ha resumido con la siguiente expresión: "cada uno en su casa y antifascismo, derecho de autodeterminación y dignificación de condiciones de vida entre todos".

Durante su acto en la Sala Galilelo Galilei junto al dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, para reflexionar sobre el futuro de la izquierda bajo el lema 'Disputar el presente para ganar el futuro', Rufián ha proclamado que no quiere "ilusionar sino ganar" y eso exige "ciencia, método y orden" en el espacio progresita.

Sobre el cambio en la izquierda

Ante un auditorio de 500 personas y en un coloquio conducido por la analista política Sarah Santaolalla, el diputado ha enfatizado que la izquierda tiene que hacer "algo diferente" y que su afán es ganar "provincia a provincia, escaño a escaño" a Vox porque, si llegan al Gobierno, el panorama será oscuro para el espacio progresista.

Rufián ha advertido que la victoria ante la ultraderecha no se va a hacer con "discursos de puta madre" sino con eficacia y pragmatismo. A su juicio, la clave es qué sentido tiene que haya "14 izquierdas defendiendo lo mismo" y compitiendo en la misma circunscripción y que se tiene que evitar la división, aunque sea consciente de que eso es "antiaparato".

Rufián ha expresado que la solución viene de un acto de generosidad "inédito" en la izquierda y que se tiene que entender que la derecha no acude fragmentada a los comicios. Por tanto, quisiera que se decidiera quien se presenta en Lugo, Girona o Sevilla, o que su partido, ERC, fuera con Compromís en la Comunidad Valenciana.

Un dardo a Abascal

"Yo pido esto porque son lentejas... nunca mejor dicho Sumar, o no", ha ironizado el portavoz parlamentario sobre el espacio a la izquierda más allá del PSOE. Y es que ha apostillado que un PSOE "exigido y sometido" por las actuales fuerzas progresistas del bloque de investidura es lo mismo que el PP.

Bajo su criterio, es momento de pragmatismo y no de ver "quién es más puro" dado que lo que puede venir es que el líder de Vox, Santiago Abascal, sea ministro de Interior dado que lo que vendrán son ilegalizaciones y encarcelamiento. "No tengo ni putas ganas de Abascal de ministro del Interior", ha zanjado para preguntarse que si eso ocurre de qué valdrá que a BNG, Bildu y ERC les vaya bien en las elecciones.

Asimismo, ha lanzado que las últimas elecciones en Aragón, con división de candidaturas, es un ejemplo y que él no pide que nadie renuncia a sus siglas, pero hay que ponerse de acuerdo. Por su parte, el portavoz adjunto de Más Madrid ha asegurado que el problema no es la unidad o la forma electoral con la que concurra la izquierda, sino construir un bloque histórico en el plano político y cultural.