Gabriel Rufián hace llorar a Salomé Pradas en la comisión de la DANA en el Congreso: "Le pido que retire que me falta corazón"

El diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha mantenido momentos tensos este lunes en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la DANA con la exconsellera de Interior y Justicia de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas.

Además de haberle indicado que "no tiene corazón", unas palabras que han provocado las lágrimas de Pradas, el diputado de ERC le ha hecho una 'cobra' cuando la exresponsable de Emergencias ha ido a saludarle con dos besos.

Rufián le ha negado los dos besos y le ha dado la mano de forma cordial. Pradas le ha devuelto el saludo y se ha apartado en ese momento, sin manifestarse por el gesto del diputado de ERC.

La tensión entre Gabriel Rufián y Salomé Pradas

Durante su intervención, Rufián provocó la reacción más emotiva de la exconsellera al entregarle una pequeña cuerda que, según explicó, pertenecía a una niña de nacionalidad china fallecida durante la DANA del 29 de octubre de 2024. El diputado relató que la familia de la menor permaneció en el bar que regentaba y que la niña murió alrededor de las 21:00 horas de la noche por una alerta mal redactada. Pradas, visiblemente afectada, le pidió que retirara la afirmación de que "no tiene corazón" antes de romper a llorar ante la comisión.

La exresponsable de Emergencias se ha acogido a su derecho a no declarar por su condición de imputada en la causa judicial que investiga la gestión de la catástrofe en el juzgado de Catarroja, aunque sí respondió a algunas acusaciones. Entre ellas, rechazó haber mentido sobre la imprevisibilidad de la riada, asegurando que tanto la Aemet como la Confederación Hidrográfica del Júcar coincidieron en sede judicial en que no se esperaba una magnitud como la que finalmente se produjo. Además, reprochó a Rufián comentarios que calificó de machistas y defendió que mantiene íntegramente la versión que ha ofrecido tanto ante la justicia como públicamente.