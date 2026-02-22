Alerta alimenticia: posibles alérgenos en una salsa brava procedente de España
Se desconocen los componentes de uno de los ingredientes y los posibles alérgenos no incluidos en el etiquetado
Se ha distribuido en Cataluña, Castilla - La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Murcia
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido un comunicado alertando a las personas con algún tipo de alergia o intolerancia de la comercialización del producto salsa brava de la marca Martínez en la que se desconocen los componentes de uno de los ingredientes y los posibles alérgenos no incluidos en el etiquetado.
La AESAN ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de islas Baleares, relativa a la posible presencia de alérgenos en uno de los ingredientes (caldo de pollo), no incluidos en el etiquetado, en salsa brava de la marca Martínez.
Los datos del producto implicado son:
- Nombre del producto: SALSA BRAVA
- Marca: MARTÍNEZ
- Aspecto del producto: botella de vidrio
- Número de lote: todos
- Volumen: 100 ml
- Temperatura: ambiente
Se ha distribuido por varias zonas de España
Según la información disponible, y como recoge la AESAN, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Cataluña, Castilla - La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Murcia, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.
Como medida de precaución, se recomienda a las personas con algún tipo de alergia o intolerancia que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.