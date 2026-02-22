Logo de telecincotelecinco
Alerta alimenticia: posibles alérgenos en una salsa brava procedente de España
La salsa brava de la marca Martínez. aesan

  • Se desconocen los componentes de uno de los ingredientes y los posibles alérgenos no incluidos en el etiquetado

  • Se ha distribuido en Cataluña, Castilla - La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Murcia

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido un comunicado alertando a las personas con algún tipo de alergia o intolerancia de la comercialización del producto salsa brava de la marca Martínez en la que se desconocen los componentes de uno de los ingredientes y los posibles alérgenos no incluidos en el etiquetado.

La AESAN ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de islas Baleares, relativa a la posible presencia de alérgenos en uno de los ingredientes (caldo de pollo), no incluidos en el etiquetado, en salsa brava de la marca Martínez.

Los datos del producto implicado son:

  • Nombre del producto: SALSA BRAVA
  • Marca: MARTÍNEZ
  • Aspecto del producto: botella de vidrio
  • Número de lote: todos
  • Volumen: 100 ml
  • Temperatura: ambiente

Se ha distribuido por varias zonas de España

Según la información disponible, y como recoge la AESAN, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Cataluña, Castilla - La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Murcia, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con algún tipo de alergia o intolerancia que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.

