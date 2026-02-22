El PP ha reaccionado con el anuncio de una denuncia ante la Guardia Civil que formalizarán el lunes

LugoEl busto de Manuel Fraga, fundador del PP, en su localidad natal de Vilalba (Lugo) ha sido vandalizado este sábado al aparecer cubierto con pintura roja y el PP ha reaccionado con el anuncio de una denuncia ante la Guardia Civil que formalizarán el lunes.

"No es un simple daño material, es un ataque directo a la convivencia, a la pluralidad política y a la historia", ha reflejado en su declaración este partido, mientras que su líder en Galicia, Alfonso Rueda, ha utilizado X para cargar contra todos aquellos que "no respetan los símbolos".

"No respetan a un presidente que consiguió cuatro mayorías absolutas de todos los gallegos. No respetan más que su propio sectarismo", ha terminado Rueda su mensaje en esa red social.

El busto se colocó en 1970 y fue objeto de ataques similares en otras ocasiones.

En un pleno local, el BNG solicitó la retirada en este ayuntamiento gallego de símbolos que guarden relación con el franquismo amparándose para ello en la Ley de Memoria Democrática.

Con todo, este partido se ha desmarcado de todo acto vandálico porque su posición parte de la base de que el camino pasa por la "legalidad" y no por acciones de estas características, como han vuelto a remarcar en esta jornada.

El Bloque y otras nueva formaciones políticas con representación en el Senado registraron el pasado viernes en la Cámara Alta una solicitud de retirada del busto del político gallego Manuel Fraga Iribarne ubicado en el pasillo que da entrada al hemiciclo desde hace trece años