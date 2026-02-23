Claudia Barraso 23 FEB 2026 - 18:23h.

El niño de 10 años asesinado por su padre se interpuso entre su madre para poder salvarla: "Papá, por favor, deja a mamá"

El hombre acusado de matar a su hijo en Tenerife: un canario de 35 años, camarero, de baja laboral y sin antecedentes

Hace una semana se produjo un brutal asesinato de un niño de 10 años en Arona, Tenerife, a manos de su propio padre, que dejó gravemente herida a una mujer de 26 años, madre del pequeño.

Los hechos se produjeron en el interior de la vivienda. Los vecinos escucharon los gritos desgarradores de la mujer pidiendo ayuda. Cuando los agentes acudieron hasta el lugar, el asesino del menor salió del domicilió y atacó a uno de ellos. Fue abatido y murió en el acto.

“Ayuda, ayuda, socorro, que me mata”, gritaba la mujer mientras trataba de defenderse de su agresor, quien portada un machete con el que mató a su propio hijo. El niño de 10 años se interpuso entre su padre para poder salvar a su madre, mientras le suplicó que parase: “Papá, por favor, deja a mamá”. Entonces el hombre de 35 años se abalanzó sobre él, golpeándole en la cabeza con el arma hasta su muerte, según ha confirmado Nacho Abad en el programa ‘Fin de Semana’ de ‘COPE’.

Los vecinos escucharon los gritos de auxilio de la mujer e intentaron acceder al interior de la vivienda, pero no lo consiguieron. Cuando llegaron los agentes, el agresor, que ya había matado a su hijo, se abalanzó sobre un hombre y uno de los agentes, a quienes también dejó heridos.

Tras lo sucedido, muchos testigos explicaban que el hombre salió de la vivienda como “si estuviera poseído”. El niño, que se llamaba Fernando y solo tenía 10 años, fue quien salvó a su madre. Al ver que era agredida por su padre con un machete, le pidió que parase y se puso en medio. Entonces el asesino no se lo pensó y le mató.

Almudena, de 26 años, acabó muy gravemente herida. Sin embargo, los agentes consiguieron trasladarla hasta el hospital, donde aún permanece ingresada. Llegó muy crítica, ya que el agresor también consiguió golpearla con el machete hasta en varias ocasiones.