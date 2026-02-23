Ya son siete días sin Airam Concepción Afonso, el joven con autismo desaparecido en La Palma

Localizan una mochila y mensajes grabados en la arena en la zona de búsqueda de Airam, el joven con autismo desaparecido en La Palma

Ya son siete días sin Airam Concepción Afonso, el joven con autismo desaparecido en La Palma. Una semana sin contacto directo con su madre, Mercedes Afonso, que no solo mantiene la calma dentro de esta terrible agonía sino que ha realizado una petición pública: solicita a los vecinos de las zonas de rastro que dejen agua y comida en puntos estratégicos para ayudarle a sobrevivir. "Yo como madre lo agradecería". Lo último que se ha desvelado sobre su desaparición es la aparición de una mochila, que podría ser suya y también mensajes grabados en la arena que coincidirían con la caligrafía de Airam.

Este hallazgo reafirma la teoría de que el joven intenta cruzar la cumbre para regresar a su casa, moviéndose preferiblemente durante la noche para evitar las aglomeraciones y el ruido, factores que podrían causarle un mayor estrés.

Antes se habían obtenido imágenes donde se observa al joven, vestido con un pantalón vaquero azul y una camisa de manga larga color morado, así como portando una mochila negra, en el interior de una guagua.

Mercedes está convencida desde el inicio de que no estamos ante una desaparición normal, sino que su hijo ha entrado en un colapso en el que se está escondiendo. "A veces tengo la sensación de que cuanto más se le busque, más se va a esconder”, señala pese a dar las gracias a toda la ciudadanía, que se está volcando en encontrar a Airam en declaraciones a 'Buenos Días Canarias' de Televisión Canaria.

"En este momento se siguen varias líneas de investigación, no se descarta nada porque no se ha podido verificar nada. Estamos agradecidos por la colaboración ciudadana, toda la gente que cree saber algo está llamando. Y también por todo el despliegue y todos los medios y personas comprometidas por encontrar a mi hijo".

Parece que todos los puntos en los que se ha visto a Airam, pareceque están relacionadas con su familia. "Nosotros hemos seguido como una ruta, porque hay personas que le han visto en varios sitios. Desde el primer día que se le pierde la pista, el risco alto, eran las esculturas de su padre, en la Encarnación también tenía su padre una casa por allí, en Santa Cruz de la Palma también hay casas familiares. No es una desaparición común, él se está escondiendo. Agradezco a todos, y traslado un mensaje de calma. Un experto en desapariciones de jóvenes autistas nos ha dicho que ha estado en casos en los que han estado hasta 20 días desaparecidos y sobrevivir. Puede estar intentando llegar hasta casa". Su psicóloga ya nos ha dicho que puede tener hasta cinco días de colapso y luego intentar llegar a casa.

La madre del joven alertó de su desaparición a través de un mensaje en la red social Facebook, relatando que creía que, entonces, Airam "pudo sufrir un colapso de autismo", pudiendo presentar con tal situación "un estado alterado de conciencia". "Puede estar desorientado, tener miedo, y estar muy desconfiado si se le llama por su nombre, puede tener dificultades para comunicarse y procesar información", agregó en el mensaje. De este modo, trasladó ante los medios de comunicación que si alguien localiza a su hijo debe acercarse a él "despacio", "sin brusquedad ni acercarse de repente".

Airam fue visto por última vez a las 16:36 horas del lunes 16 de febrero, coincidiendo con la festividad de Los Indianos. Las cámaras lo captaron bajándose de una guagua en la rotonda de entrada a la capital palmera.

A las 18:00 horas de ese mismo día, mantuvo una breve comunicación telefónica con su familia en la que confesó “no saber dónde estaba” justo antes de que su móvil se apagara. Desde entonces, el dispositivo por tierra, mar y aire —que incluye drones y helicópteros— no ha dejado de peinar la Isla.

Airam mide 1,70 metros, tiene ojos azules y pelo rubio, y en el momento de la desaparición vestía pantalón vaquero azul y sudadera negra, además de una mochila negra que podría coincidir con la hallada este domingo.