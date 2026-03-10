La ministra de Sanidad, Mónica García, califica a Abascal de "señor xenófobo y racista"

García ha insistido en que el Gobierno "protege a la ciudadanía" y la salud de las personas

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido el real decreto que regula el acceso a la sanidad pública para extranjeros sin residencia legal y ha calificado al líder de Vox, Santiago Abascal, de "señor xenófobo y racista" por considerar esta medida "un crimen".

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que regula el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de personas extranjeras sin residencia legal en España, una medida que Santiago Abascal ha calificado de "crimen" y ha comparado con "abrir las puertas de nuestros hospitales a toda África".

"No, mire, señor Abascal, señor xenófobo y racista, lo que es un crimen es dejar fuera de la asistencia sanitaria a pacientes. Nuestro código deontológico nos impide no tratar a pacientes por su sexo, por su condición, por su origen o por su raza", ha indicado la ministra de Sanidad antes de entrar a un acto sobre alimentación saludable junto al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

García ha insistido en que el Gobierno "protege a la ciudadanía" y la salud de las personas, y que también ofrece seguridad a los ciudadanos españoles con la universalidad de la sanidad, frente a medidas de la ultraderecha, que —según ha dicho— "nos vienen a traer el caos, la incertidumbre y un futuro que no nos merecemos".

"Lo que es un crimen es lo que está haciendo el ICE en Estados Unidos o lo que está haciendo el señor Netanyahu en Palestina", ha insistido la ministra en su réplica a Abascal.