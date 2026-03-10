Muere a los 62 años Víctor Ferreiro, exsecretario de Podemos en Ourense

Podemos lo recuerda como una persona que dejó huella por su compromiso y su humanidad

El exsecretario general de Podemos en Orense, Víctor Ferreiro, ha muerto el pasado domingo a los 62 años. El partido, encargado de dar la noticia, ha trasladado sus condolencias por el fallecimiento de una figura vinculada a la organización desde sus inicios.

El partido lo recuerda como una persona "que dejó huella por su compromiso, su humanidad y la manera de hacer sentir a los demás que todo es posible". Así, destacan su implicación política y su cercanía personal porque era "compañero leal y honesto, siempre al servicio de la justicia social y de los valores que comparten".

"Para mí también fue un amigo excepcional", reconoce Francisco Diéguez

El texto de Podemos ha sido firmado por el portavoz del grupo en Orense, Francisco Diéguez, quien ha señalado su parte más humana. "Para mí también fue un amigo excepcional. Recuerdo aquellos sábados jugando partidas interminables a Demonios y Virus, las conversaciones profundas que siempre venían acompañadas de consejos", asegura. Como tampoco olvidará sus expresiones, ya que lo conocían por frases "como 'me cago en los patucos del niño Jesús'".

En el mensaje señalan su dimensión familiar y su papel como padre: "Siempre admiraré su grandeza como padre, la dedicación y el cariño que tenía hacia su familia, algo que mostraba quién era realmente como persona. Ojalá algún día pueda acercarme a tu altura política y a la integridad con la que viviste".

El acto de despedida se ha celebrado hoy a las 12.00 horas en la capilla del tanatorio de As Burgas, en Ourense. Además, el sábado 14 tendrá lugar el funeral a las 16.00 horas en la iglesia parroquial de San Salvador de Rabal, en el municipio de Celanova.