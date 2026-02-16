Carlos Plá Valencia, 16 FEB 2026 - 13:06h.

Concejal por el PSPV-PSOE desde el año 2019, Mari Luz Navarro ha fallecido este domingo como consecuencia de un cáncer que la obligó a dejar la primera línea política a finales de 2024

Mari Luz Navarro Fuster, miembro del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Benidorm (Alicante), ha fallecido este domingo a los 63 años de edad después de sufrir un cáncer, que la ha mantenido apartada de la primera línea política desde finales de 2024.

Concejal por el PSPV-PSOE desde el año 2019, Mari Luz Navarro ejerció como portavoz adjunta del grupo municipal socialista desde octubre de 2022 hasta las elecciones municipales de mayo de 2023, en las que renovó su acta como concejal.

Nacida en 1962 en Benidorm, ha estado muy vinculada a las tradiciones y la cultura de su localidad natal. Era presidenta del Grup Carta de Poblament y estuvo muy vinculada al ámbito festero y peñista de la ciudad, además de ocupar diferentes cargos a nivel orgánico en el PSPV-PSOE.

Día de luto oficial

Su fallecimiento ha provocado una gran consternación entre los vecinos de Benidorm y el consistorio ha decretado un día de luto oficial. Así, las banderas oficiales ubicadas en distintos espacios públicos de la ciudad ondean desde las 12 del mediodía a media asta, como reconocimiento a la labor y servicio público prestado por Mari Luz Navarro durante su etapa como concejal del consistorio benidormense durante los dos últimos mandatos, desde el año 2019 hasta la actualidad.

En nombre de la Corporación municipal y de la ciudad, el alcalde Toni Pérez se ha unido al dolor de familiares y amigos y ha expresado sus condolencias por esta pérdida, transmitiendo su “apoyo y cariño en estos tristes y dolorosos momentos”.

La capilla ardiente quedará instalada a partir de este mediodía en sala 4 en Tanatorio Marina Baixa, ubicado en La Vila Joiosa (Alicante) para que todos aquellos que lo deseen puedan darle su último adiós. Mañana a las 12 horas, se celebrará el funeral en el mismo tanatorio.