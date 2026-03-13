El voto en la España vaciada: "Aquí sabemos los equipos de fútbol y de quién es cada uno"

Llegan las elecciones, pero adentrarse en las zonas de Castilla y León menos pobladas da una nueva realidad de las contiendas electorales.

En Moraleja de Matacabras hay una urna para el domingo, pero no sorpresas: cada uno sabe su voto.

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Llegan las elecciones, pero adentrarse en las zonas de Castilla y León menos pobladas da una nueva realidad de las contiendas electorales. En estos pequeños municipios con menos de cien habitantes donde la campaña electoral es, prácticamente, inexistente, se vive la rivalidad política sin tensión. Como dicen algunos vecinos, "si aquí sabemos el equipo de cada uno y a quién vota". Como mucho, el propio alcalde es el que empuja a su candidato.

En Blasconuño de Matacabras, en Ávila, hay en la actualidad 14 personas empadronadas. En esta comarca hay 23 municipios con menos de cien habitantes. A 8 kilómetros, en Moraleja de Matacabras, encontramos los primeros carteles electorales.

En estos pequeños municipios es el alcalde el que hace campaña, en este caso por el Partido Popular. Pero ya saben a quién va a votar cada uno. Hay 51 con derecho a voto. En el consultorio espera la urna para el domingo. No es necesario el recuento, los propios vecinos ya adelantan el resultado. 42 PP y 6 PSOE. De esos 6 uno es el suegro del alcalde, que no conseguirá convencerle para que dé su voto a Mañueco.

Eso sí, en las municipales arrasa con el 100% de los votos. "No es porque sea mi sobrino pero se porta muy bien. Tenemos un un grupo de whatsapp y le decimos, oye Félix, no tengo presión en el agua. o que hay algo suelto y ahí está. La gente se felicita el cumpleaños". Así es la política en la España vaciada.