Una llamada alertó de la agresión del joven de 26 años a su pareja en el interior de un domicilio de San Sebastián

Los agentes accedieron y se encontraron al agresor estrangulando con fuerza a la víctima mientras estaba encima de ella

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Un crimen machista en San Sebastián que no se produjo gracias a la intervención de los agentes de seguridad. En la madrugada del viernes, la Ertzaintza ha detenido a un hombre de un intento de homicidio mientras estaba estrangulando a su pareja ante la presencia de los agentes.

Los hechos ocurrieron a las 03:10 horas de la madrugada del viernes, en un piso de la capital guipuzcoana cuando los agentes de la Ertzainza han recibido una llamada de teléfono alertando de que un hombre estaría agrediendo a una mujer en su domicilio.

Las patrullas de agentes llegaron inmediatamente al lugar de los hechos, consiguieron acceder al interior de la vivienda y allí se encontraron al agresor en una habitación del domicilio encima de la víctima estrangulándola. Los agentes han conseguido parar la agresión y poner a salvo a la mujer que se encontraba semiinconsciente.

La víctima tiene 24 años

El hombre, 26 años, ha sido detenido y acusado de un inento de homicidio en el ámbito de la violencia de genero y ha sido conducido a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes.

Por otro lado, la víctima, de tan solo 24 años, fue encontrada semiinconsciente, en un profundo estado de shock y tuvo que se trasladada de inmediato a un centro médico para ser atendida y, posteriormente, ser dada de alta médica.