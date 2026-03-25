Dimiten los dos altos cargos de Sanidad en Soria que fueron detenidos por prevaricación

La Junta de Castilla y León asegura que la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria seguirá funcionando con normalidad

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El gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente Cano, y el director de Gestión del Área Económica y de Servicios Generales, Óscar Pérez García, que este martes fueron detenidos por la Guardia Civil en el marco de una investigación por un caso de prevaricación administrativa continuada, han presentado su dimisión.

La Consejería de Sanidad ha emitido un comunicado el que anuncia estas dimisiones ante la situación procesal de estos dos altos cargos que, tras declarar durante varias horas ante la jueza del Tribunal de Instancia 4 de Soria, en funciones de guardia, fueron puestos en libertad con cargos con la obligación de comunicar sus domicilios para futuras diligencias judiciales.

La Junta de Castilla y León asegura que la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria seguirá funcionando con normalidad, a cargo de la dirección médica, como es habitual en los casos de ausencia del titular de la Gerencia.