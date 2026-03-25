María Jesús Montero, se ha despedido de las sesiones de control del Congreso mostrándose "muy satisfecha" por su paso por el Ministerio de Hacienda

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La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha despedido este miércoles de las sesiones de control del Congreso, porque seguirá siendo diputada hasta que se constituya el parlamento andaluz, mostrándose "muy satisfecha" por su paso por el Ministerio de Hacienda y por haber formado parte de un Gobierno "cuya única preocupación ha sido el bienestar general de todos los ciudadanos".

En su última sesión de control en el Congreso de los Diputados antes de dejar el Ejecutivo para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones de Andalucía, la titular de Hacienda se ha despedido de la Cámara Baja y ha hecho un balance "positivo" de su paso por el Gobierno desde su entrada en 2018.

Además, la titular de Hacienda ha aprovechado su última intervención para pedir a un Partido Popular, que ve "desnortado", "que dejen de mentir, que dejen de instalarse en el bulo, que dejen de estar permanentemente agrediendo al adversario político y que dejen de practicar una política infantil como la que están practicando".

Los agradecimientos al resto de grupos parlamentarios

"Me llevo un Partido Popular desnortado, que no sabe a dónde va, que tiene un concepto de cuál tiene que ser su tarea desde la oposición que se diferencia mucho de la que yo opino y que ha estado en el acoso y derribo desde el primer día", ha lamentado.

La aún vicepresidenta primera ha agradecido al resto de grupos parlamentarios de esta Cámara el apoyo que han ido prestando a este Gobierno y ha animado a su grupo parlamentario a que sigan trabajando por el interés general. "Y a ellos ya saben: ladran, pues cabalgamos", ha dicho señalando a la bancada del PP, lo que ha arrancado una ovación de los diputados socialistas y los miembros del Gobierno.

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En su intervención, la ministra se ha defendido de las acusaciones de los diputados 'populares' en cuanto a su gestión al frente del Ministerio de Hacienda: "¿Va a compararme usted con otros ministros de Hacienda? ¿Quiere usted compararme con el señor Rato, en la cárcel? ¿Quiere usted compararme con el señor Montoro, que está siendo investigado por utilizar el BOE para sus intereses particulares?", le ha reprochado al diputado del PP, José Vicente Marí Bosó.

Su mensaje a los del PP

Según Montero, lo que no soporta el Partido Popular es que España sea el país avanzado que más crece del mundo, algo que ponen de manifiesto los datos. "No hace falta estar en bulo, compórtense en esta Cámara, porque la oposición que están haciendo es una oposición que les lleva al absoluto fracaso", les ha instado.

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La titular de Hacienda ha recordado que cuando el PP gobernaban, los afiliados a la Seguridad Social se situaban en 19 millones, mientras que hoy ya alcanzan los 21,6 millones. Además, el salario mínimo era de 736 euros hoy suma 1.221 euros brutos en catorce pagas.

"Ustedes gestionan crisis económica con precariedad, quitándole derecho a los trabajadores, con recortes de los servicios públicos, intentando, como siempre, que el peso de eso lo lleve la clase media y trabajadora. Nosotros pedimos más esfuerzo a las rentas más altas y protegemos a las familias, a los hogares, a las pymes y a autónomos", ha concluido la ministra.