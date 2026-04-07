Cuerpo se estrena en el Senado con oferta de diálogo al PP entre críticas por ser el “escudo del sanchismo”

Carlos Cuerpo debuta en el Senado con oferta de diálogo al PP, que le acusa de ser el “escudo del sanchismo”

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El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha tendido la mano al Partido Popular en su debut en el Senado como vicepresidente primero del Gobierno, pese a que la formación que encabeza Alberto Núñez Feijóo le ha acusado de haberse convertido en "el máximo representante del sanchismo y su escudo".

Durante su primera sesión de control en el Senado como vicepresidente primero, Carlos Cuerpo ha trasladado su deseo de poder colaborar con el PP y les ha tendido la mano "como ya lo ha estado en anteriores ocasiones". "Espero que podamos tener también en esta Cámara un tono constructivo, porque es lo que esperan los ciudadanos", ha señalado.

Choque con el Partido Popular

Sin embargo, la senadora del PP, Alicia García, ha asegurado que Cuerpo no ha llegado a la Vicepresidencia Primera "a regenerar nada", sino a "blindar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Usted es un militante premium del sanchismo", ha afirmado.

Desde el PP también han cuestionado si el vicepresidente va a "proteger" la corrupción desde su nuevo puesto, reiterando que es "el escudo del sanchismo".

Pese a las críticas, Cuerpo ha defendido que asume el cargo con el objetivo de garantizar la continuidad de un modelo de crecimiento económico "de liderazgo a nivel internacional" y que beneficie a los ciudadanos. Además, ha subrayado que el contexto actual está marcado por la incertidumbre y la inestabilidad geopolítica.

Debate económico y datos macro

El senador del PP, Carlos Polanco, ha denunciado que los españoles "trabajan, pero cada vez son más pobres", acusando al Gobierno de aumentar la recaudación y proponiendo deflactar el IRPF para proteger el salario real.

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Cuerpo ha respondido comparando datos entre el periodo 2018-2025 (bajo el Gobierno de Pedro Sánchez) y 2014-2018 (bajo Mariano Rajoy), señalando que la remuneración real neta ha crecido un 3,5%, frente al 1% anterior. "Las buenas cifras macro se están trasladando al día a día de los ciudadanos", ha defendido.

Desigualdad y desempleo en el foco

Por su parte, la senadora de EH Bildu, Idurre Bideguren, ha advertido de una sensación de inseguridad económica, pese a la mejora de algunos indicadores.

El vicepresidente ha reconocido que aún existen niveles "demasiado altos" de desigualdad y desempleo, asegurando que el Gobierno seguirá centrando sus políticas en mejorar estos ámbitos.