Claudia Barraso 16 ABR 2026 - 20:02h.

La UCO ha revelado en uno de sus informes otras conversaciones mantenidas entre Francina Armengol y Koldo García

Koldo a Francina Armengol, tras las gestiones para comprar PCR: "Vale, cariño, te mantengo informada de todo"

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La UCO ha revelado unos mensajes que confirmarían que Koldo García utilizó la “influencia” que tenía como asesor de José Luis Ábalos para actuar como “correa de transmisión” entre el gobierno balear de Francina Armengol y “los intereses” del empresario y presunto conseguidor, Víctor de Aldama.

Así lo ha mostrado el informe de 195 páginas que las autoridades han presentado ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en el cual recogen las comunicaciones que se dieron entre Armengol y Koldo García. Ambos estuvieron hablando sobre los controles sanitarios en los puertos y aeropuertos de las Islas Baleares, según confirma el medio 'ABC'.

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En esos mensajes, Francina Armengol llegó a especificar a Koldo las conversaciones que mantenía con Salvador Illa, en aquel entonces ministro de Sanidad. “Esta semana me contesta a nuestra propuesta. Le he visto más predispuesto, tendremos que seguir insistiendo”, decía ella. Mientras que Koldo le contestaba que “estaba jodida”.

Otras conversaciones recogidas por la UCO entre Armengol y Koldo

Koldo García, el ex asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, habló directamente en 2020 con la entonces presidenta de Islas Baleares y actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, para conseguir que contratara a una empresa de la presunta trama de compraventa de mascarillas pero para adquirir PCR. "Vale, cariño, te mantengo informada de todo", dijo a la dirigente socialista.

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Unas palabras que ya situó a Francina Armengol en la investigación de la UCO. Recogieron que el día 17 de agosto de 2020 a las 07:19 horas, Koldo se puso en contacto con Armengol a través de WhatsApp. "Buenos días, perdona que te moleste. No sé si estás de vacaciones o no pero si puedes llámame, por favor. Gracias. O dime cuándo te puedo llamar", le escribió en varios mensajes, que aparecen recogidos en el informe de la Guardia Civil.

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A través de estas conversaciones pudieron verificar que se produjo una reunión el día 21 de agosto de 2020 en la Consejería de Salud y Consumo de Islas Baleares en Palma. El Instituto Armado destaca que de estas conversaciones también se desprende que el empresario consiguió acceso a "otros destacados miembros de la Consejería de Sanidad como Ignacio García Pinera, Manuel Palomino y Juli Fuster.