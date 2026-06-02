El líder de los populares pide a los partidos de la oposición que den prioridad a la "responsabilidad democrática" y no a la "conveniencia política"

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BarcelonaEl presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido este martes a la prensa al preguntarle si irá a Waterloo (Bélgica) a reunirse con el líder de Junts, Carles Puigdemont: "Vamos a hablar de cosas serias".

No es la primera alusión a su llamamiento a los partidos nacionalistas que apoyan parlamentariamente al Gobierno de Pedro Sánchez para que se sumen a una moción de censura contra el Gobierno de coalición. En su discurso en la segunda jornada de la reunión anual del Cercle d'Economia en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona, Feijóo ha dicho que no pretende "remover conciencias" ni buscar "atajos" para llegar a la Moncloa: "No vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos", ha asegurado el día después de ofrecer una moción de censura instrumental a Junts y PNV para forzar un adelanto electoral.

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España necesita "un proyecto limpio"

En su intervención, Feijóo ha defendido que España necesita "un proyecto limpio" y, acto seguido, ha añadido: "Devolveré la decencia a mi país con ayuda o sin ella".

Las palabras del presidente del PP llegan después de que este mismo martes Junts le haya retado, por boca de su secretario general, Jordi Turull, a ir a Waterloo (Bélgica) a negociar con el expresidente catalán y líder del partido, Carles Puigdemont, si tiene una oferta "seria" para impulsar una moción de censura.

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"Tengo muy claro que el momento es tan delicado que desaconseja reflexiones irreflexivas", ha apuntado Feijóo, que ha asegurado, tras agradecer "todos los consejos" que recibe, que seguirá actuando "con aplomo y responsabilidad" y solamente en función de sus "convicciones".

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El líder de los populares ha sostenido que "en un momento como este", en el que el PSOE se ve afectado por varias investigaciones judiciales en marcha, los partidos de la oposición deberían priorizar la "responsabilidad democrática" y no la "conveniencia política".