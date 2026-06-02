Antonio Rodríguez Agencia EFE 02 JUN 2026 - 15:51h.

Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado que está recabando datos "del asesinato por presunta violencia de género"

La hija de Miguela, asesinada por su pareja de 45 puñaladas en Villaverde, Madrid, durante el juicio: “Le dijo que tenía que respetar a los hombres”

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AlicanteLa Guardia Civil ha detenido a un hombre en relación con el asesinato por estrangulamiento de una mujer en Callosa de Segura (Alicante), han informado fuentes conocedoras del caso, que han precisado que se trata de la pareja de la víctima.

La fallecida murió tras ser estrangulada a manos de su pareja sentimental, un crimen que ha ocurrido alrededor mediodía y que ha provocado que los agentes de la Guardia Civil se hayan desplazado hasta el lugar de los hechos para recopilar todos los datos posibles de la investigación. MIentras tanto, Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado, a través de la red social X, de que está recabando datos "del asesinato por presunta violencia de género" de esta víctima de Alicante.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 23 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.364 desde 2003.

Detenido el hombre que era pareja de la víctima

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en relación con el asesinato por estrangulamiento este martes de una mujer en Callosa de Segura (Alicante), han informado a EFE fuentes conocedoras del caso, que han precisado que se trata de la pareja de la víctima.

Ayuda a las víctimas de violencia machista

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

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En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.