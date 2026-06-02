La hija de los reyes Felipe y Letizia ha concluido el Curso Básico de Paracaidismo en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada

La princesa Leonor pilota por primera vez un avión de combate, en fotos: junto a sus compañeros y luciendo un significativo collar

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La formación militar de la princesa Leonor está siguiendo un ritmo vertiginoso y cada vez más exigente. Después de completar su paso por el Ejército de Tierra y la Armada, la heredera al trono encara la recta final de su estancia en la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier (Murcia), donde se enfrenta a algunas de las pruebas más duras de la instrucción castrense.

Ahora, entre los desafíos que rodean esta última etapa, la hija de los reyes Felipe y Letizia ha concluido el Curso Básico de Paracaidismo en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada.

Tal y como ha confirmado este martes la Casa Real española, difundiendo las primeras imágenes de la princesa saltando el paracaídas, Leonor se ha capacitado para poder realizar saltos paracaidistas en modo automático. Así lo hacen también, a través de este Curso Básico de Paracaidismo, otros miembros de las distintas unidades con capacidad paracaidista tanto del Ejército del Aire y del Espacio, como del Ejército de Tierra y de la Armada y de la Guardia Civil.

Pese a que se trata de una maniobra habitual en determinados entrenamientos del Ejército, es inédita hasta ahora dentro de la Corona española. Así, Leonor se ha convertido en la primera integrante de los Borbón en realizar este tipo de ejercicio aéreo dentro de su formación militar. No lo hizo ni su padre, el rey Felipe, ni tampoco su abuelo, el emérito Juan Carlos.

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La futura reina de España empezó la formación en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, situada en la Base Aérea de Alcantarilla, hace dos semanas, y realizó un test físico, aprendió a caer en el suelo, simuló los saltos en altura desde la torre del campo de instrucción y finalmente se subió en un avión para lanzarse desde 400 metros de altura.

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Con casco rojo y mono, la princesa aparece junto a sus compañeros escuchando las distintas instrucciones, ajustándose el paracaídas, dispuesta dentro del avión para saltar y lanzándose al exterior.

Tras concluir el curso, la princesa y sus compañeros recibieron el diploma y el distintivo de Cazador Paracaidista.

Los detalles de su formación militar

Esta prueba llega en un momento de lo más intenso para la heredera al trono, cuya agenda en los últimos meses ha estado marcada por prácticas aéreas, maniobras tácticas y vuelos de instrucción en aeronaves militares.

Leonor ha ido superando hitos que hasta hace pocos años parecían impensables para un miembro de la Casa Real española. Por ejemplo, en diciembre de 2025 realizó su primer vuelo en solitario a bordo de un Pilatus PC-21, convirtiéndose en la primera mujer de la familia real española en pilotar sola una aeronave militar.

Será el próximo mes de julio cuando la princesa complete su paso por la Academia General Militar, la Escuela Naval Militar y la Academia General del Aire y del Espacio.

La heredera al trono obtendrá los empleos de alférez alumna en los tres ejércitos, un paso previo antes de iniciar su formación universitaria y que concluirá con la entrega de los reales despachos como oficial.