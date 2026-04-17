Una moneda de 60 euros con la cara de la princesa Leonor homenajeará su paso por la Academia del Aire

Ya se puede hacer la reserva de la nueva moneda de 40 euros de la princesa Leonor: todos los detalles

Compartir







El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la autorización para poner en circulación una moneda de colección que conmemora el final de la formación militar de la princesa Leonor. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha emitido la Orden ECM/339/2026, fechada el 10 de abril de 2026, en la que se detalla la acuñación oficial de esta pieza, que se distingue por su valor facial de 60 euros y por acompañar a la heredera en uno de los hitos de su camino institucional.

Se trata de una moneda compuesta por plata de 925 milésimas, con un peso exacto de dieciocho gramos y un diámetro de treinta y tres milímetros, de forma circular y canto liso. En cuanto a su iconografía, el anverso estará presidido por un retrato de perfil izquierdo de Doña Leonor de Borbón y Ortiz vistiendo el uniforme reglamentario del Ejército del Aire y del Espacio. Rodeando la efigie, y separadas por una gráfila perlada, se leerán las inscripciones "FELIPE VI REY DE ESPAÑA" junto al año "2026" en la zona superior, mientras que en la parte inferior, flanqueada por dos hélices, aparecerá la leyenda "PRINCESA LEONOR".

PUEDE INTERESARTE La Princesa Leonor aparece irreconocible en su primera moneda

El reverso de la moneda incorpora una novedad visual destacada, ya que sobre un fondo de nubes se reproduce una imagen a todo color del avión de instrucción que la Princesa de Asturias utiliza durante su adiestramiento en la base aérea.

Bajo esta ilustración se sitúa la marca de Ceca y un elemento de seguridad consistente en una imagen latente cuádruple. La composición se completa con el valor "60 EUROS" en la parte superior y la denominación completa del centro formativo: "ACADEMIA GENERAL DEL AIRE Y DEL ESPACIO"; el documento incluye que: "Rodea los motivos y leyendas una gráfila de perlas".

PUEDE INTERESARTE La Princesa Leonor tendrá una moneda de colección por su 18 cumpleaños: de 40 euros con gráficos de perlas

La resolución del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, recogida por el BOE, establece que la moneda se pondrá a disposición del público en el segundo cuatrimestre de 2026. La Real Casa de la Moneda se encargará de la fabricación de las piezas, que serán entregadas al Banco de España para su posterior distribución. Los ejemplares podrán adquirirse sin prima añadida sobre su valor facial, tanto en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) como en la red de entidades de crédito colaboradoras, conforme señala la orden publicada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La emisión, limitada de inicio a un millón de piezas, queda sujeta a posibles ajustes dependiendo de la demanda que registre el mercado de coleccionismo, una facultad que la normativa otorga a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Esta moneda busca homenajear el itinerario militar específico de la Princesa, que ha culminado este año en la base murciana de San Javier tras sus etapas en la Academia General Militar de Zaragoza y la Escuela Naval Militar de Marín.

Los coleccionistas e interesados podrán adquirir estos ejemplares a través de la red de entidades de crédito colaboradoras y de la propia FNMT por su idéntico valor facial de sesenta euros, sin que se aplique prima alguna sobre el nominal.