Los cinco policías forales fallecidos este miércoles en un accidente, trabajadores "incansables" y "leales"

La historia de Fermín, Jesús, Miguel, Miguel Antonio y Juan, los agentes forestales fallecidos en el accidente de Elgoibar

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ElgoibarCinco policías forales de Navarra, todos ellos varones de entre 35 y 56 años, han muerto este miércoles al colisionar la furgoneta en la que viajaban por la AP-8, a la altura de Elgoibar (Gipuzkoa), contra un camión cisterna cuando se dirigían a unas prácticas invitados por la Ertzaintza.

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La furgoneta en la que viajaban los cinco agentes quedaba totalmente destrozada y el camión volcado invadía el otro sentido de la autopista. Se ha tardado horas en retirarlo. Los policías morían en el acto. Por su parte, el conductor del camión era trasladado con heridas graves al hospital en helicóptero. Los compañeros de los agentes no se explican lo ocurrido, como informa Idoia Rivas.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Nueve horas después del accidente lograban sacar de la autovía, con una grúa, el camión que ha quedado atravesado ocupando los carriles en ambas direcciones. Según las primeras investigaciones, el camión arrollaba y arrastraba varios metros a la furgoneta en la que viajaban cinco agentes de la Policía Foral de Navarra.

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Los agentes que han muerto en el accidente tenían entre 35 y 56 años y pertenecían a la Brigada de Antidisturbios. Conducían por la AP8. Se investiga si al llegar a la salida que conecta la AP1, el vehículo perdía el control chocando con la mediana y recibiendo, después, el impacto del camión. Colisión que causaba la muerte de los cinco agentes y dejaba herido al camionero.

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El accidente más grave ocurrido en lo que va de siglo en Gipuzkoa

El accidente, el más grave ocurrido en lo que va de siglo en Gipuzkoa, ha tenido lugar a las 9:15 horas en el punto kilométrico 69 de la autopista AP-8, donde han chocado los dos vehículos que viajaban en dirección hacia Bizkaia, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

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Los cinco agentes navarros se dirigían al centro que la Ertzaintza tiene en la localidad vizcaína de Iurreta para probar "diversos materiales", ha informado el Departamento Vasco de Seguridad.

La Policía vasca tiene en estas instalaciones las sedes de la Brigada Móvil, la Unidad de Vigilancia y Rescate y la Unidad de Desactivación de Explosivos.

Los agentes se encontraban a 25 kilómetros de su destino cuando la furgoneta en la que viajaban ha colisionado contra el camión cisterna.

Reacciones a la muerte de los cinco policías

Los cinco policías fallecidos serán despedidos en un acto institucional que prepara el Gobierno de Navarra que, de momento, no ha facilitado más datos.

"El Gobierno de Navarra preparará un acto institucional de despedida para estos cinco servidores públicos del que daremos cuenta cuando tengamos todos los detalles al respecto", ha asegurado el vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Ejecutivo, Javier Remírez, quien se ha sumado a las muestras de condolencia que también ha hecho públicas la Casa Real.

Los reyes de España se han mostrado "consternados por el trágico accidente en un mensaje en las redes sociales en el que han expresado un "sentido recuerdo" y sus condolencias a las familias de las víctimas y a sus compañeros.

El lehendakari, Imanol Pradales, y la presidenta de Navarra, María Chivite, también han expresado su pesar por este siniestro sucedido en Gipuzkoa, donde en 2010, también en la AP-8, aunque en Zarautz, fallecieron cuatro amigos después de que el coche en el que viajaban se saliera de la calzada y colisionara contra un poste de una señalización viaria.

Este accidente se produjo nueve días después de otro trágico accidente ocurrido en este territorio, concretamente en Elgoibar, en la N-634, donde fallecieron cuatro jóvenes eibarreses, un chico de 20 años y tres chicas de 17 y 16, mientras que otros dos vecinos de la ciudad armera resultaron heridos en una colisión frontal entre dos vehículos.