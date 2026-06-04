La bebé de 16 meses falleció el viernes 29 de mayo en Sevilla durante su sexta intervención de injerto de piel

La Policía descarta violencia vicaria en la muerte de la bebé fallecida con quemaduras tras bañarla la pareja de su madre en Sevilla

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SevillaLa Policía Nacional investiga la muerte de una bebé de 16 meses que ha fallecido tras bañarla la pareja de su madre y sufrir graves quemaduras en Sevilla. La pequeña sufrió quemaduras del 60% de su cuerpo y permaneció ingresada dos meses. Tuvo que ser sometida a varias intervenciones porque ingresó con quemaduras por todo el cuerpo, como informa Tatiana Domínguez. La bebé falleció el viernes 29 de mayo durante su sexta intervención de injerto de piel.

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"Presuntamente, la pareja de la madre estaba bañando a la niña. En ese momento se escuchó un llanto, acudió la madre para ver qué estaba pasando y vio que su hija tenía quemaduras en el 60% de su cuerpo. La cogió, la llevó al hospital y fue el hospital el que dio parte a la Policía Nacional. Él ya ha declarado en calidad de investigado. Ahora que la niña ha fallecido tendrá que volver a declarar. En su primera versión ha dicho que todo fue un accidente y que todo ocurrió cuando se fue a coger una toalla. Todas las hipótesis están abiertas", informa desde Sevilla Tatiana Domínguez.

¿Un caso de violencia vicaria?

Ahora, los agentes de la Policía Nacional investigan el caso. No obstante, 'Diario de Sevilla' informa gracias a fuentes de la investigación que, hasta el momento, los agentes no han encontrado ningún tipo de indicio que apunte a que se haya producido un nuevo caso de violencia vicaria.

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"No hay constancia de que se haya presentado ninguna denuncia por violencia de género de la madre al que entones era su compañero sentimental –que no es el padre biológico de Leyre– y que quien se encontraba bañando a la niña", indican desde el periódico tras haber consultado a fuentes de la investigación.

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La madre de Leyre cree que su pareja la quemó por celos hacia sus cuidados a la niña

Por su parte, la madre de la bebé del municipio sevillano de Bormujos ha detallado que su pareja, a quien apunta la familia como presunto autor de los hechos, habría quemado a la niña con agua caliente durante un baño por "celos" hacia la atención que la madre depositaba en sus cuidados, así como al contacto que mantenía con el padre de la menor.

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A su vez, el letrado responsable de la representación procesal de la familia, Agustín Santana, ha detallado que el entorno de la menor se ha personado como acusación particular en la causa tras la apertura de diligencias previas por parte del Tribunal de Instancia de Sevilla. El asunto se encuentra actualmente en manos del grupo de Homicidios de la Policía Nacional.

"Esto sucedió un Lunes Santo. Ese mismo día, él estaba muy raro. No me miraba a la cara. Habíamos discutido hace unos días. Ahora mismo creo que pudo hacerlo por celos, por celos hacia los cuidados que le dedicaba a mi hija", ha expresado en declaraciones a medios de comunicación la madre de la menor, Andrea Burdalo.

De hecho, la progenitora ha detallado que no era la primera vez que el hombre se encargaba del baño de la niña. Es más, en numerosas ocasiones se había quedado al cuidado de la menor mientras que su madre trabajaba.

"Estuve con él unos siete meses. Todo fue bien al principio, pero después observé que tenía celos. Celos hacia mi hija, hacia la atención que yo le dedicaba. De hecho, decidí que mi hija no iba a entrar en su casa, porque no compartía las actitudes que él mismo tenía hacia su hijo", ha relatado.

A juicio de la familia, los hechos responden a cierta intencionalidad por parte de este varón, debido a la magnitud y características de las quemaduras. "Si hubiese sido un accidente, mi niña habría aparecido con quemaduras en los brazos o en las piernas. Pero estaba quemada hasta en los párpados, en las córneas. Tenía unas secuelas muy graves. Yo al principio no podía creer lo que veía", ha argumentado la madre.

La abuela de la niña, insatisfecha con la investigación

Al hilo, la abuela de la bebé, Yolanda Jiménez, ha lamentado una "pobre" investigación al respecto. "Hemos esperado dos meses para que viniesen a tomarnos declaración, para que acudiesen a casa a investigar el lugar de los hechos. Es una investigación muy pobre".

Por todo ello, ambas han reclamado "justicia" y que continúe la investigación para esclarecer los hechos que rodean al episodio. "Han pasado dos meses y este hombre sigue en la calle tan alegre. Sigue disfrutando de su hijo. Yo ya no puedo disfrutar de mi hija. Solo pido justicia", ha concluido Burdalo.

En contexto, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, detallaba durante la presente jornada que "todas las hipótesis están abiertas" a espera de la autopsia del cuerpo de la menor. No se han producido detenciones, si bien no se descartan durante el desarrollo del procedimiento.