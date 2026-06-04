La familia de la cineasta ha anunciado que Satrapi ha fallecido "de tristeza" un año después del deceso de su marido

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El mundo de la cultura está de luto. La cineasta, ilustradora y una de las voces más influyentes en la defensa de los derechos humanos y la libertad de las mujeres, Marjane Satrapi, ha fallecido a los 56 años. Así lo ha confirmado su familia este jueves, 4 de junio, a través de un comunicado.

Tal y como ha anunciado su entorno más cercano a AFP, La célebre autora de 'Persépolis' ha perdido la vida "de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida". Ripa falleció el 8 de abril de 2025, y ahora, más de un año después, lo hace su esposa.

Por el momento, la familia no ha revelado más detalles al respecto, aunque la noticia ya ha causado conmoción en el ámbito cultural, literario y artístico, especialmente por tratarse de una creadora que logró acercar la realidad de Irán a millones de lectores de todo el mundo a través de una obra que ya es histórica.

Galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2024, Satrapi aseguró en su discurso: "Si me convierto en un símbolo del diálogo y de tolerancia es que el mundo va mal, porque ni soy supersimpática ni muy tolerante", y denunció la situación de Irán: "La situación se ha agravado, la dictadura es aún más violenta, con un 85% de la población que quiere una democracia laica y el 65% viviendo bajo el umbral de la pobreza".

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Satrapi creció en una familia marcada por los cambios políticos que vivió el país tras la Revolución Islámica de 1979. Cuando era adolescente, sus padres decidieron enviarla a Viena para alejarla del clima de radicalización que se estaba imponiendo en Irán. Después regresó a Teherán, estudió Bellas Artes y finalmente se instaló en Francia, país donde desarrolló gran parte de su carrera artística.

Su nombre quedó ligado para siempre a 'Persépolis', la novela gráfica autobiográfica publicada en el año 2000 que narra su infancia y adolescencia durante la revolución iraní y los primeros años del régimen islámico. La obra fue un fenómeno editorial internacional, considerada como una de las mejores novelas gráficas publicadas, y la adaptó al cine, consiguiendo así en 2007 el Premio del Jurado en el Festival de Cannes.