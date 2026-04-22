Carlos Franganillo ha acompañado a la unidad de la EZAPAC en un simulacro de asalto nocturno por tierra

El salto de Carlos Franganillo a 4.000 metros de altitud en paracaídas desde el avión del EZAPAC: "Da impresión tirarte al vacío"

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Un equipo de Informativos Telecinco ha querido conocer cómo trabajan desde dentro las unidades de élite especializadas en las misiones de alto riesgo, como la operación llevada a cabo por el Ejército de Estados Unidos en Irán para rescatar a un piloto derribado en zona enemiga.

Una de esas unidades es el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas del Ejército del Aire y del Espacio (EZAPAC). Un equipo de Informativos Telecinco ha presenciado el desarrollo de un simulacro de asalto en el campo de maniobras de Viator, en Almería. Franganillo ha acompañado a varios efectivos en la simulación de un ataque sorpresa para la extracción de un objetivo en una incursión nocturna en el campo de maniobras de Viator, en Almería.

El JTAC, Controlador de Ataque Terminal Conjunto explica a Franganillo cómo se va a desarrollar la operación. "Tenemos tres subgrupos divididos, el grupo de tiradores de precisión, que se encuentra encargado de dar esa protección interna.

En segundo lugar, me encontraría yo como JTAC controlando un MQ 9, un dron que se encuentra sobre nuestras cabezas, un dron armado", explica el teniente coronel. El equipo progresará por una vaguada y se ingresará en el edificio para acometer al enemigo. Durante la operación se usan minidrones para explorar el escenario de asalto.